WM-Absage in Minsk: Menschenrechtler zufrieden, Fasel in der Kritik

(keg/sid) Belarus hat wie erwartet mit Unverständnis auf den Entzug der Gastgeberrolle für die Eishockey-WM 2021 reagiert. Das Organisationskomitee «bedauert die grundlose Entscheidung» des Weltverbandes IIHF, heisst es in einer Stellungnahme auf der Internetseite der Regierung. Sie stelle einen Präzedenzfall dar, wie Sportveranstaltungen als ein Instrument benutzt werden, «um die Interessen von politischen Demagogen zu befriedigen».

Erwägt Belarus eine Klage gegen den IIHF?

Am Montagabend hatte die IIHF nach langem Zögern Belarus und damit dem umstrittenen Machthaber Alexander Lukaschenko die Austragungsrechte der Weltmeisterschaft (21. Mai bis 6. Juni) entzogen. Als Begründung führte der Weltverband die «wachsenden Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit den zunehmenden politischen Unruhen sowie COVID-19» an. Ob Belarus womöglich eine Klage gegen den IIHF erwägt, wurde aus der Stellungnahme von Dienstag nicht ersichtlich.

Zuvor hatte es zahlreiche Kritik an der Austragung in dem osteuropäischen Land aus der Politik, von Menschenrechtlern und von Co-Gastgeber Lettland gegeben. Die IIHF-Sponsoren Skoda und Liqui Moly hatten zudem ihren Rückzug angekündigt, sollte Belarus Co-Gastgeber des Turniers bleiben und so den Druck auf die IIHF massiv erhöht.

Menschenrechtler zufrieden

«Ich bin sehr glücklich und zufrieden, dass der Eishockey-Weltverband endlich auf die Kritik reagiert hat», sagte der belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Bialiatski. Lukaschenko hätte ansonsten die WM für seine Politik benutzt, betonte der mit dem «Alternativen Nobelpreis» (Right Livelihood Award) ausgezeichnete Bialiatski: «Das ist ein schwerer Schlag für den Diktator und sein Image. Es ist ein bisschen so, als nimmt man einem Kind das Spielzeug weg.»

Internationale Kritik an René Fasel

Kein gutes Bild gab IIHF-Präsident René Fasel ab, der auch aufgrund seiner Nähe zu Lukaschenko lange an Belarus als WM-Gastgeber festgehalten hatte. «Der IIHF-Präsident hat sich schlichtweg verzockt», sagte die Deutsche Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag dem Deutschen Nachrichtendienst SID. Die SPD-Politikerin forderte nun auch die Absage anderer internationaler Titelkämpfe wie der Fünfkampf-WM im kommenden Juni in Minsk. «Es wird niemand ernsthaft behaupten wollen, dass sich bis dahin die Zustände im Lande des Diktators Lukaschenko grundlegend verbessert haben werden», sagte Freitag.