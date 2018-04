Wilder sei auch einverstanden mit einer Verteilung der Gage von 40 Prozent für ihn und 60 Prozent für Joshua, heisst es. Das Duell könnte im Sommer im Londoner Wembley-Stadion stattfinden. In der Diskussion ist zudem ein Rückkampf in den USA. «Wir sind wirklich froh, dass Anthony Joshua zum ersten Mal gesagt hat: ‹Ich will als nächstes gegen Deontay kämpfen›», sagte Finkel.