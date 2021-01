Xherdan Shaqiri und das lange Leiden – wird im neuen Jahr endlich alles besser?

Die Verletzungen sind nicht gerade Shaqiris Lieblingsthema. Im Herbst antwortete er einmal auf die Frage, ob er noch genügend Vertrauen in seinen Körper habe, erbost mit: «Natürlich, wer kein Vertrauen mehr hat in seinen Körper, muss nicht mehr Fussball spielen. Darum ist das eine dumme und unnötige Frage.» Es ist ihm jedenfalls zu wünschen, dass er nun endlich einmal mehrere Monate ohne Blessuren durchhält.

Und so durfte sich Liverpool nach einem langen Leiden am Ende immerhin über einen Punkt freuen. Doch nun kommen wegweisende Wochen. Im nächsten Monat stehen gleich neun Spiele an, die voller Brisanz sind. Erst kommt es nächste Woche im FA-Cup zum Rückspiel gegen Manchester United. In der Premier League folgen dann die Aufgaben Tottenham, Manchester City (das am Abend Liverpool mit einem Sieg gegen Crystal Palace ebenfalls noch überholte), Leicester und Everton. Und schliesslich das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinal gegen Julian Nagelsmanns Leipzig.

2019 waren die Liverpooler die Könige Europas. 2020 folgte der Titel in England. Doch nun muss die Bestätigung dieser ­Erfolge kommen. Nicht nur Xherdan Shaqiri ist gefordert.