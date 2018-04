Er sagt: «Wenn es nicht passt, dann ist es für alle Parteien besser, rasch eine Lösung zu finden. Dass wir uns von Murat Yakin trennen, gehört leider auch zum Fussballgeschäft. Da zählen am Ende die Resultate und eine gute Atmosphäre in der Mannschaft.» Die wiederum ist spätestens nach den harschen Kritiken der von Yakin ausgemusterten Runar Sigurjonsson und Milan Vilotic vergiftet gewesen und in keiner Weise die Basis für gute Leistungen und Ergebnisse.

Der springende Punkt ist aber in der Chefetage zu Hause, bei den Klubbesitzern Anliker, Heinz Spross und Peter Stüber. So pflegt Spross exzellente Kontakte zu Vogel. Wenn Anliker denkt, der Gartenbauunternehmer habe Charakter genug, sich von Vogel loszusagen, ist das ein frommer Wunsch. Nach einem Gespräch der drei in der vergangenen Woche ist nun allerdings durchgesickert, Spross trage sich mit dem Gedanken, sein Aktienpaket abzugeben.