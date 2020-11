YB unglaublich heimstark, FCZ bleibt unter Rizzo ungeschlagen: Zehn Erkenntnisse zur Super League

2:1 gegen den FCB - YB ist zu Hause einfach nicht zu bezwingen

Erkenntnis 1: YB bleibt zu Hause eine Macht. Seit mehr als zwei Jahren, genauer: dem 18. Oktober 2018, hat es in der Super League kein Heimspiel mehr verloren. Was diese Bilanz mit 35 Partien noch eindrücklicher macht: Es sind nur vier Unentschieden dabei. In den drei Berner Meisterjahren setzte es auf eigenem Terrain nur zwei Niederlagen (17/18 0:4 gegen Thun und 18/19 2:3 gegen Luzern) ab. Ein Basler Trost: Die Berner sind noch weit von der rotblauen Rekordserie von 59 Partien – von März 2003 bis April 2006 unter Trainer Gross – entfernt. Und der FCB hat dabei auch nicht den Vorteil in Anspruch genommen, auf Kunstrasen zu spielen. Ein Unentschieden wäre für ihn am Samstag aber das Höchste der Gefühle gewesen. Auch im neunten Anlauf seit dem 22. Mai 2016 blieb er in Bern ohne Sieg.