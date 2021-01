Yule scheidet aus und flucht, Zenhäusern nach dem 1. Lauf im Nachtslalom Vierter

Der legendäre Nachtslalom in Schladming wird für gewöhnlich von lauter Musik und Partystimmung umrahmt. Diese fällt dieses Jahr aus bekannten Gründen aus. Auf der Planai wollen die Schweizer Slalom-Spezialisten gleichwohl für Spektakel und gute Resultate sorgen. Einem, der in der laufenden Saison bislang ohnehin unter den Erwartungen geblieben ist, misslingt dieses Vorhaben komplett: Daniel Yule gewinnt im Steilhang hervorragend an Tempo, verschätzt sich dann aber im Mittelteil der Piste. Er fädelt ein und scheidet bereits im 1. Lauf aus. Fluchend, hadernd und mit nur einem Ski am Schuh verlässt der Walliser das Rennen.

Ramon Zenhäusern läuft es wesentlich besser. Der 28-Jährige ist nach seinem Triumph in Alta Badia auf der Jagd nach der zweiten Goldmedaille in dieser Slalom-Saison. Ein Podestplatz oder gar der Sieg liegt auch hier in Schladming definitiv noch in Reichweite: Zwar sucht Zenhäusern die perfekte Linie, dennoch klassiert er sich nach dem ersten Lauf auf dem 4. Platz, mit 70 Hundertstel Rückstand auf den Führenden Manuel Feller. Gänzlich zufrieden ist Zenhäusern jedenfalls nicht:

Es war keine schlechte Fahrt, aber ich hätte mehr riskieren müssen und die Ski besser laufen lassen.