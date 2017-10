Die beiden Goldhamster von Swiss Ski sind auch an ihren sechsten (Ammann), respektive dritten (Cologna) Winterspielen 2018 in Südkorea die grössten Schweizer Trümpfe bei den Nordischen. Selbst wenn die Eindrücke aus den letzten beiden Saisons das Duo nicht in den Kreis der Topfavoriten hievt, ist Edelmetall für Cologna und Ammann ein realistisches Ziel.

Die Leistungen der beiden Vorzeigeathleten litten zuletzt je unter einer relevanten Schwachstelle. Während die anfällige Wade Cologna zu dosiertem Einsatz und mehreren Pausen zwang, verunmöglichte die fehlende Telemark-Landung Ammann den Sprung in die Top 10 der Rangliste.