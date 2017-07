Ein Auto-Rundstreckenrennen hier in der Schweiz? Eigentlich undenkbar. Seit dem Unfall am 11. Juni 1955 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1955, als 84 Menschen ihr Leben verloren, existiert ein Verbot für Rundstreckenrennen in der Schweiz. Jegliche Bemühungen, das Verdikt wieder aufzuheben, stiessen auf taube Ohren. Zuletzt sprachen sich in einer Umfrage lediglich 41 Prozent der Stimmbürger für eine Aufhebung aus.