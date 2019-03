Ungewohntes Bild bei der Krankenversicherung Concordia: Erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit steht bei der Kostenentwicklung in der Grundversicherung vor der wichtigsten Zahl ein Minus: Die Ausgaben der Luzerner Krankenkasse für Spitalbehandlungen, Arztbesuche und Medikamente sind im Jahr 2018 um rund 2 Prozent tiefer ausgefallen als im Vorjahr. Dass die Gesundheitsausgaben sinken, gleicht auf den ersten Blick einer Sensation. «Ein Kostenrückgang in diesem Umfang kommt für uns unerwartet und ist einmalig», sagt Concordia-CEO Nikolai Dittli. Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch, dass gewisse Sonderfaktoren mitspielen, welche die Euphorie über die sinkenden Kosten bremsen. So sind laut Dittli viele Spitäler und Ärzte mit der Rechnungsstellung im Rückstand. Das hängt mit der Einführung von neuen Software-Versionen in einigen grossen Spitälern zusammen, aber vor allem auch mit dem Tarmed-Eingriff von Bundesrat Alain Berset. Mit dem Tarmed rechnen Ärzte und Spitäler ambulante Leistungen ab. Die umfangreichen Kürzungen – Berset will mit dem Eingriff 470 Millionen Franken sparen – haben bei der Ärzteschaft und den Spitälern viele Fragen aufgeworfen und Unklarheit geschaffen. In den psychiatrischen Kliniken wurde zudem der neue Tarif Tarpsy eingeführt. All dies hat zu Verzögerungen in der Rechnungsstellung geführt und dazu, dass die Kosten bei Concordia deutlich unter Vorjahr liegen.

Es braucht den Segen des Bundes «Unterstützt wurde die gute Entwicklung auch davon, dass wir unsere Verwaltungskosten erneut senken konnten», sagt Dittli. Zudem hat die mit 632 000 Versicherten sechstgrösste Krankenversicherung der Schweiz dank einer strikten Rechnungskontrolle im vergangenen Jahr 328 Millionen Franken eingespart. «Und schliesslich fiel unser Anlageergebnis trotz schwierigem Börsenjahr nicht so schlecht aus wie der Branchenschnitt», betont Dittli. Man habe ein gutes Händchen gehabt und vor den Korrekturen an den Börsen den Aktienanteil reduziert. Sondereffekte hin oder her: Unter dem Strich haben die negative Kostenentwicklung und die Massnahmen auf Unternehmensseite dazu geführt, dass Concordia fürs Jahr 2018 einen Ertragsüberschuss von 157 Millionen Franken erzielt hat – so viel wie nie zuvor. «Wegen der unerwarteten rückläufigen Teuerung lagen unsere Prämieneinnahmen rückblickend in einzelnen Kantonen deutlich über den Kosten», sagt Dittli. Und dies obwohl die Kasse im vergangenen Jahr die Prämien für 2019 in der Grundversicherung im Gegensatz zum Branchenschnitt nicht angehoben, sondern um 1 Prozent gesenkt hat. Als nicht profitorientierter Verein habe die Concordia sich deshalb entschieden, mit 108 Millionen Franken einen grossen Teil des Ertragsüberschusses aus dem obligatorischen Bereich noch in diesem Jahr an die Versicherten zurückzubezahlen. «Für uns ist es eine Verpflichtung, dass unsere Versicherten davon profitieren», sagt Dittli, und er betont, dass diese einmalige Auszahlung nur möglich sei, weil die Versicherung finanziell sehr gesund dastehe. Noch muss das Bundesamt für Gesundheit grünes Licht für die Pläne des Versicherers geben. «Wir haben aber bereits positive Signale der Aufsichtsbehörde erhalten», so Dittli. Ertragsüberschüsse zurückzubezahlen, ist seit 2016 aufgrund der neuen Bestimmungen des Krankenversicherungsaufsichtsgesetzes möglich. Der Concordia-CEO hofft, dass auch andere Kassen ihren Versicherten zu viel bezahlte Prämien zurückerstatten. «Das erhöht das Vertrauen in die Krankenkassen, aber auch ins Gesundheitssystem. Umgekehrt müssen wir ja auch höhere Prämien verlangen, wenn die Gesundheitskosten ansteigen», sagt Dittli.

Zusätzliche Auszahlung aus den Reserven Die geplante einmalige Auszahlung ist nicht zu verwechseln mit der freiwilligen Auszahlung aus den Reserven, welche die Concordia dieses Jahr zum dritten Mal in Folge vornimmt. Hier bezahlt die Krankenversicherung 55 Millionen Franken an ihre Kunden zurück. In den Genuss dieser Zahlung kommen sämtliche Kunden in der Grundversicherung. Erwachsenen werden 2019 10 Franken, Kindern 2 Franken von der monatlichen Prämie abgezogen. «Insgesamt bezahlen wir unseren Kunden also sogar 163 Millionen Franken zurück, das ist sehr erfreulich», sagt Dittli. Hinzu kommen noch 8 Millionen Franken, welche die Concordia in Liechtenstein als Auszahlung aus den Reserven an die Kunden vornimmt. In Liechtenstein ist Concordia Marktführerin. (rom)