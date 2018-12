Am vergangenen Freitag traf sich der Verwaltungsrat der MCH Group in Zürich zu seiner ordentlichen Herbstsitzung. Die schwere Kost, die den Verwaltungsräten vorgesetzt wurde, hat das Unternehmen am Montag vor Börsenstart der Öffentlichkeit präsentiert: Der Messe- und Live-Entertainment-Konzern wird dieses Jahr mit einem Verlust von rund 170 Millionen Franken abschliessen. Die schlechten Prognosen vom Herbst werden damit noch deutlich übertroffen. Hat das erste Halbjahr noch mit einem Betriebsgewinn von rund 20 Millionen Franken abgeschlossen, resultiert im zweiten Halbjahr ein Verlust von rund 35 Millionen Franken.

Es wird bereits der zweite Jahresabschluss in Folge sein, den die MCH Group mit einem Minus in dreistelliger Höhe abschliesst. Nach den 110 Millionen Franken im Vorjahr werden es insgesamt 280 Millionen Franken sein, die als operative Verluste, als Restrukturierungskosten sowie als Abschreiber auf das Basler Messezentrum in den Büchern aufscheinen. Das Finanzpolster ist damit aufgebraucht, eine Wiederholung kann sich das Unternehmen kaum leisten.