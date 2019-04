Als Branche haben wir viel unternommen und damit den Ruf verbessert: Wir haben die Regulierungswelle bewältigt und dafür gesorgt, dass auch kleinere Banken wettbewerbsfähig bleiben können. Wir haben die Überwachungsfunktionen in den Banken, die sogenannte Compliance, massiv ausgebaut. Heute sind unsere Banken stabil, transparent und sehr gut kapitalisiert. Dann haben wir international viel für das Ansehen des Bankenplatzes getan. Mit Ueli Maurer haben wir einen Bundesrat, der sich wie kein zweiter für den Finanzplatz starkmacht. Er hat erkannt, was notwendig ist, um den Bankenplatz international auszurichten. Er ist ein ausgezeichneter Botschafter.

Die Branche besteht aus 253 Banken und über 130'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nicht nur aus zwei Grossbanken und Raiffeisen. Darüber hinaus stehen die Grossbanken im weltweiten Wettbewerb und müssen darauf schauen, was weltweit bezahlt wird. Die Schweiz will zwar internationale Gesellschaften hier haben, auch grosse Pharmafirmen wie Roche und Novartis. Aber bei den Löhnen will man Schweizer Standards. Das ist die Problematik.

Mit welchen konkreten Verschlechterungen rechnen Sie?

Die Frage wird sein, in welchem Ausmass eine Schweizer Bank noch grenzüberschreitende Dienstleistungen anbieten kann. Kann sie das nur noch bei bestehenden Kunden? Darf sie neue Kunden noch ansprechen? In der Vergangenheit war das toleriert. Heute ist das immer weniger möglich.

Wie viel Geld steht da auf dem Spiel?

Wir verwalten 1000 Milliarden an Geldern aus der EU, das sind 44 Prozent des gesamten Kuchens im grenzüberschreitenden Geschäft. Daraus werden jährlich Steuereinnahmen von 1,5 Milliarden Franken generiert. Etwa 20'000 Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiter arbeiten heute in diesem Bereich. Das Gefährliche ist, dass alle sagen, es passiert nichts, wenn das Abkommen nicht unterschrieben wird. Klar, es wird keinen Knall geben, aber es wird in einer schleichenden und im Endeffekt drastischen Verschlechterung unserer Konkurrenzfähigkeit resultieren.

Unabhängig vom Rahmenabkommen: Wird die Zahl der Arbeitsplätze auf dem Schweizer Bankenplatz weiterhin schrumpfen?

Die Banken und Vermögensverwalter beschäftigen in der Schweiz aktuell rund 136'000 Menschen. Diese Zahl ist gleich gross wie vor zehn Jahren. Hinzu kommen – ganz wichtig – weitere 173'000 indirekte Banken-Beschäftigte in der Schweiz. Das sind Jobs, etwa in der IT.

Und diese Zahl ist wegen der Auslagerungen gestiegen?

Richtig. Weil die Banken zunehmend Lösungen extern einkaufen ist die Zahl der indirekt Beschäftigten, also Leute, die in einer anderen Branche, aber vor allem für die Banken arbeiten, innerhalb der letzten fünf Jahre um rund 30'000 gewachsen.

Ein Mega-Thema ist der Klimawandel. Banker gelten als sehr flugfreudig. Wie ist Klimaschutz für Sie ein Thema?

Persönlich versuche ich Flüge zu vermeiden, die nicht zwingend sind. Wenn möglich nehme ich den Zug oder das Auto. Aus ökologischen Gründen, aber auch weil es effizienter ist: Man hat weniger Unterbrüche und kann besser arbeiten.

Nach Asien – wo die Schweizer Banken wachsen – ist das schwieriger ...

Die Schweiz, nicht nur der Finanzplatz, ist mit der ganzen Welt vernetzt. Da wird Fliegen unvermeidlich bleiben. Doch jede Branche und insbesondere die Fluggesellschaften müssen sich mit dem Klimaschutz beschäftigen. Für die Schweizer Banken ist er eine Chance: Wir bekennen uns als Branche seit längerem zu den ESG-Anlagekriterien (ökonomische und soziale Standards, die Red.) und haben sehr innovative Angebote. In der Schweiz werden über 400 Milliarden Franken nachhaltig verwaltet.

Sehen Sie es als Aufgabe der Banken, die Welt besser zu machen, die Anleger zu erziehen?

Wir können zur Bewusstseinsänderung beitragen und tun dies auch. Ich glaube in der Tat, dass wir mit nachhaltigem Anlegen die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger verändern können. Dass letztlich die Anleger entscheiden, wie sie investieren möchten, das ist klar.

Die EU macht Druck und will Fonds nur noch zulassen, wenn sie ökologischen Standards entsprechen. Anlagen in Kohlekraftwerke werden zum No-Go.

Die EU hat bereits Regelwerke erlassen. So gut die Absicht ist, so gefährlich wäre es, wenn sie einen neuen bürokratischen Super-Tiger daraus machen würde. Wir sind überzeugt, dass das verantwortungsvolle Anlegen eine Sache der Banken und Anleger ist, denn wir haben alle Interesse daran. Genau das tun wir als Branche. Es braucht nicht mehr staatliche Regulierung.

Eine Belastung für die Banken bleiben die Negativzinsen der Nationalbank. Wie weiter?

Wir sehen und anerkennen das Motiv der Nationalbank, mit den Negativzinsen die Frankenstärke einzudämmen. Doch sie sind ein grosses und wachsendes Problem für Sparer, Pensionskassen und Banken. Allein die Banken lieferten letztes Jahr 2 Milliarden Franken an die Nationalbank ab. Auf Dauer beschädigen die Negativzinsen die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Banken und somit die Volkswirtschaft.