Die AIHK wird myjob.ch, als neue Stellenplattform für alle Mitglieder auf ihrer Webseite integrieren und die Plattform so den Mitgliedsunternehmen zur Nutzung empfehlen. Gleichzeitig übernimmt myjob.ch die technische Abwicklung und die Aufnahme der ausgeschriebenen Stellen auf die Online-Plattform myjob.ch. Die Mitglieder der AIHK bekommen dafür Sonder-Konditionen auf myjob.ch.

Die AIHK will mit diesem Entscheid den Unternehmen im Aargau die grösste regionale Stellenplattform in der Nordwestschweiz für ihre Personalsuche zur Verfügung stellen. So haben die AIHK-Mitglieder nicht nur die Möglichkeit, Stellensuchende gezielt und regional anzusprechen, sondern werden bei ihrer Personalsuche auch durch die Reichweite der Medien von CH Media bzw. der Aargauer Zeitung unterstützt, zu der die Stellenplattform myjob.ch gehört.

Ursula Cavadini, Mitglied der Geschäftsleitung der AIHK sagt dazu: «Der Fachkräfte-Mangel ist derzeit eines der grössten Probleme von Unternehmen im Aargau derzeit. Mit der engen Kooperation zwischen der AIHK und myjob.ch stellt die Aargauische Industrie- und Handelskammer ihren Mitgliedern ein digitales Tool zur Verfügung, um dieses Problem wirkungsvoll und dabei zusätzlich kostengünstig anzugehen.

Frank Wilczek, Verkaufsleiter myjob.ch ergänzt: «Die unkomplizierte und kostengünstige Art, über myjob.ch neue Mitarbeitende zu suchen und zu finden, hat die AIHK überzeugt. Wir sind sicher, den AIHK-Mitgliedsunternehmen einen echten Mehrwert bieten zu können».