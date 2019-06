So steht im Brief: «Für wenig mehr Geld bekommen Sie deutlich bessere Leistungen!» Das ist an sich zwar richtig, aber nicht in jedem Fall. Bei genauerem Hinsehen wird klar, dass UPC den Kunden zwar ein besseres Angebot zum alten Preis macht – aber auch das alte Angebot zueinem höheren Preis «offeriert».

Insgesamt stehen dem Konsumenten neu drei Optionen für das Kombiangebot bestehend aus Internet, TV und Festnetz zur Auswahl. Der Kunde wird gebeten, bis Ende Monat eine Wahl zu treffen. Macht der Kunde nichts, so wechselt UPC das bestehende Abo automatisch auf Option eins. Pikant: Es handelt sich dabei um das schlechteste und zugleich teuerste Abo, wie ein Blick auf die Übersicht im Brief zeigt. Die erste Option beinhaltet überwiegend die bisherigen Leistungen, kostet allerdings pro Monat zehn Fran- ken mehr als bisher.

Unachtsame Kunden zahlen also plötzlich zehn Franken mehr für das gleiche Produkt. Nur wenn sie aktiv werden und eine der anderen Optionen wählen, erhalten sie die besseren Leistungen – im Fall der dritten Option sogar zum alten Preis.