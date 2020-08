Adé, NAB: Was das Ende für Kunden, Mitarbeiter und den Aargau bedeutet – der CS-Chef im Interview

Wir bleiben in diesem Kanton durch und durch aargauisch: Dieselben Mitarbeitenden beraten dieselben Kundinnen und Kunden. Es ändert sich auch insofern wenig, als sich die Strategien von NAB und Credit Suisse in den vergangenen Jahren stark angenähert haben.

Wer wird danach Chef im Aargau?

Wir werden ab Ende November 2020 zwei Regionenleiter haben: Roberto Belci übernimmt die Leitung des Private Banking sowie die Verantwortung für die Gesamtregion Aargau. Und Robin Wasser das KMU-Geschäft. Beide sind langjährige, erfolgreiche NAB-Persönlichkeiten.

Wie viele Jobs gehen im Aargau bei NAB und CS verloren?

Es gibt Überlappungen, und das führt zu einem Stellenabbau. Dieser wird in der Kundenbetreuung weniger stark ausfallen als in den unterstützenden Funktionen. Mir ist bewusst, dass das von den Betroffenen zuerst einmal verdaut werden muss. Zugleich eröffnen sich neue Chancen innerhalb der Credit Suisse. Wir möchten so vielen Betroffenen wie möglich diese Perspektive geben. Wir haben einen Sozialplan und die Integration wird bis tief ins nächste Jahr hineinreichen, was hilft, für die Neuorientierungen Zeit zu haben

Wie viele der heute 530 Vollzeitstellen der NAB werden übrigbleiben?

Das können wir noch nicht genau sagen. Der Stellenabbau wird etwa gleichverteilt sein zwischen Credit Suisse und NAB. Insgesamt führt der Umbau der Credit Suisse schweizweit zu 100 Millionen Franken Einsparungen. Einiges davon werden wir reinvestieren und neue Stellen schaffen.

Sie nennen keine Zahlen und lassen die Mitarbeiter im Ungewissen?

Nein. Ende Oktober sollen alle Klarheit haben. Wir wollen die Zeit nutzen, um die Mitarbeitenden zu unterstützen.

100 Millionen Einsparungen - das heisst bei Brutto-Lohnkosten von 200’000 Franken pro Mitarbeiter rund 500 Stellen weniger im Aargau.

Diese Rechnung würde, wenn schon, für die ganze Schweiz gelten, nicht nur für den Aargau. Die 100 Millionen Franken Kosteneinsparungen beziehen sich auf das ganze Schweizer Geschäft der CS.

Von den 30 Filialen, die NAB und CS im Aargau haben, bleiben nur 12 übrig. Das klingt nach Kahlschlag.

Durch die Digitalisierung werden wahrscheinlich alle Banken weitere Geschäftsstellen schliessen müssen. Bei uns kommt nun noch die Integration hinzu. Aber die Entwicklung ist unausweichlich, weil die digitale und telefonische Beratung an Bedeutung gewinnt. Wir passen unsere Strukturen dem veränderten Kundenverhalten an.

Welche 12 Standorte bleiben bestehen?

Heute befinden sich die 30 Filialen in 26 Ortschaften; in vier Gemeinden gibt es nebst einer NAB- also auch eine CS-Filiale. Das heisst, dass wir 14 Orte aufgeben werden. Das sind in der Tendenz die kleineren Niederlassungen. Jene, die wir behalten, die möchten wir aufwerten und die Mitarbeitenden weiterentwickeln.

Was passiert in den vier Städten Aarau, Baden, Rheinfelden und Zofingen, wo die CS eigene Filialen hat?

Im Grundsatz werden wir immer die NAB-Gebäude behalten, insbesondere natürlich den Hauptsitz in Aarau.

Welche NAB-Filialen fallen weg?

Darüber werden wir Mitarbeitende in den kommenden zwei Wochen informieren, dann natürlich auch unsere Kunden und die Behörden.