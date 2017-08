Die Fluggesellschaft steckt nach strategischen Fehlern und einer jahrelangen Verlustserie in einer existenziellen Krise. Allein voriges Jahr standen unter dem Strich knapp 800 Millionen Euro Verlust. Damit der Lufthansa-Rivale über die Runden kommt, musste Grossaktionär Etihad seit dem Einstieg 2011 immer wieder tief in die Taschen greifen. Derzeit suchen die Araber nach Wegen, ihr glückloses Engagement in Deutschland zu beenden.

Der deutsche Rivale Lufthansa könnte zumindest Teile des insolventen Unternehmens übernehmen. Verhandlungen dazu liefen bereits, erklärte Air Berlin am Dienstag. Schon in der Vergangenheit hatte Lufthansa Interesse an einem Kauf Air Berlins signalisiert, wollte aber die immense Schuldenlast nicht tragen.(whr/sda)

