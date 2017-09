Darin schreibt Andrew Zahn, Verantwortlicher für die Flugoperationen, dass bis jetzt mindestens ein Kaufangebot eingegangen sei. Wer die möglichen weissen Ritter sind, steht nicht. An einer Sitzung nächsten Donnerstag würden die Angebote evaluiert. Auf Anfrage will sich die Airline nicht äussern.

«Kommuniziert wird nichts»

«Viele Angestellte hoffen nun natürlich wieder», sagt ein Crew-Mitglied, das nicht genannt werden möchte. Dennoch sei die Verunsicherung nach wie vor da: «Wir werden seit Monaten im Dunkeln gelassen.» Immer wieder hätten Gerüchte die Runde gemacht über Strohhalmlösungen, zum Teil auch mit der Lufthansa – ohne Resultat. Es gebe intern eine Arbeitsgruppe, die mögliche Lösungen suche. «Aber kommuniziert wird nichts», sagt der Angestellte, der zurzeit nicht weiss, ob er sich eine neue Stelle suchen soll oder nicht. «Solange ich nicht weiss, ob Belair weiterfliegt, bin ich mit meinem Entscheid in der Schwebe.»

Damit ist er nicht allein. Andere haben jedoch bereits einen Schlussstrich gezogen und der Firma mitgeteilt, dass sie nach Oktober nicht mehr für Air Berlin arbeiten werden, auch wenn es doch noch eine Rettung geben sollte. Sie erhalten eine Abfindung in der Höhe von sechs Monatslöhnen, was je nach Angestelltem plus/minus 25'000 Franken ausmacht.

Die Frage bleibt jedoch, wie ernst gemeint das angebliche Kaufangebot ist oder ob das Management nur das Personal beruhigen möchte. Denn im selben Schreiben ermahnt Belair-Manager Zahn die Angestellten. Er hoffe, dass es in der Schweiz nicht zu ähnlichen Aktionen wie in Deutschland komme, wo sich diese Woche an zwei Tagen über 200 Piloten krankgemeldet hatten und damit für ein Teil-Grounding der Airline sorgten. Sie wollten auf ihre Anliegen und Sorgen im Verkaufsprozess aufmerksam machen.

Es wäre eine Schande, schreibt Zahn, so weit gekommen zu sein und dann die gemeinsamen Ziele nicht zu erreichen. «Diese Aktionen der Air-Berlin-Crew haben einen dramatischen Impact auf unsere Zukunft und ich hoffe, dass die Flugoperationen bald wieder normal verlaufen.» Zudem lobt er das Personal dafür, dass das Schweizer Geschäft das verlässlichste im ganzen Konzern sei.

Dass die Swiss ein Angebot eingereicht hat, ist unwahrscheinlich, da sie selber schon daran ist, mit den neuen Maschinen von Bombardier und Boeing ihre Kapazitäten auszuweiten. Und auch politisch wäre ein Kauf heikel, da ihre jetzt schon starke Stellung am Flughafen Zürich zementiert würde. Und bei der deutschen Fluggesellschaft Germania, die ebenfalls eine Schweizer Tochtergesellschaft betreibt, bestehen Fragen bezüglich der Solvenz.

Ein Branchenkenner tippt deshalb auf einen ausländischen Investor, «vielleicht sogar Niki Lauda». Die Hoffnungen auf einen Schnäppchen-Deal in der Schweiz seien aber trügerisch, so der Insider. «Man darf nicht vergessen, dass vieles vom Alltagsgeschäft in Berlin abgewickelt wird, von der Ausbildung über das Back Office bis hin zur Einsatzleitung.» Diese Kosten zu tragen, ist eine enorme Herausforderung.