Aktien zeigen starke Erholung - SMI wieder über 9'000 Punkte

Zwischenzeitlich hatte der SMI vorübergehend sogar die Marke von 9000 Zählern zurückerobert Was genau die Gegenbewegung ausgelöst hat, ist nicht klar. Es dürfte ein Mix aus Short-Eindeckungen, Schnäppchenkäufen und auch einer technischen Gegenbewegung sein, heisst es im Handel. "Mutige Schnäppchenjäger befinden sich derzeit auf der Pirsch", sagte etwa ein Händler. Nach dem jüngsten Ausverkauf seien die Kurse zum Teil so tief bewertet gewesen wie schon lange nicht mehr.

Am Vortag hatte das von Europäischen Zentralbank (EZB) geschnürte Notfallpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie den Kurs-Absturz nicht verhindern können. Am Freitag gegen Mittag teilte die EZB mit, man könne bei Bedarf auch noch mehr tun, etwa Anleihekäufe vorziehen oder auf einige Länder konzentrieren. Dies habe sicher zur Aufwärtsbewegung auch noch beigetragen, heisst es im Handel.

Gegen 13.45 Uhr gewinnt der SMI 8,63 Prozent auf 8'984,15 Punkten, im Hoch ist er gar auf 9'042,54 Punkten gesprungen. Damit hatte der Index vom gestrigen Punktverlust von 882 Punkten 770 Zähler wieder aufgeholt. Auch die weiteren europäischen Aktienmärkte legen in ähnlichem Ausmass zu: So notiert der deutsche Leitindex Dax um 8,2 Prozent im Plus, der französische CAC40 gewinnt 8,4 Prozent und der britische FTSE um 9,1 Prozent.

An der SMI-Tabellenspitze notieren aktuell UBS, Richemont und Roche, die alle rund 11 Prozent zulegen. Ein Titel wie UBS sei mit Kursen von deutlich unter 10 Franken optisch einfach sehr attraktiv, heisst es dazu. Zudem habe er auf dem aktuellen Niveau eine Dividendenrendite von fast 8 Prozent.

Roche profitierte derweil zusätzlich von einer Meldung über einen Coronavirus-Test. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte dem Cobas SARS-CoV-2 genannten Test eine Notfall-Zulassung erteilt. "Alles was gegen Corona helfen könnte, wird nur so aufgesogen", meinte ein Händler dazu.