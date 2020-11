Als Metzger und als Arbeitgeber top: Breitenmoser erhält von seiner Belegschaft Bestnoten

Zu diesem trage jeder einzelne ihrer Mitarbeitenden durch «grosses Engagement» und «grosse Identifikation mit dem Betrieb» bei. Die Auszeichnung sei «ein sehr schöner Lohn für unsere Arbeit und zeigt uns, dass wir es richtig machen». Laut Ehrbar-Sutter können sich in ihrem familiären Betrieb Mitarbeitende ihren Fähigkeiten entsprechend entwickeln und so ihre persönliche Zukunft direkt beeinflussen.

Ein Betrieb, vier Fachgeschäfte

Breitenmoser hat den Swiss Arbeitgeber Award 2020 in der Kategorie «Mittelgrosse Unternehmen» erhalten. Diese definiert sich mit einer Bandbreite von 50 bis 99 Mitarbeitenden. Laut Website beschäftigt Breitenmoser gut 60 Mitarbeitende. Diese arbeiten im Produktionsbetrieb in Steinegg sowie in den vier Fachgeschäften in Appenzell, Gais, Teufen und Rorschacherberg.

Vergeben wird der Preis seit 20 Jahren vom Befragungs- und Beratungsunternehmen iCommit. Er wird mitgetragen vom Schweizerischen Arbeitgeberverband und von HR Swiss. iCommit ermittelt die Gewinner auf der Basis von Mitarbeiterbefragungen mittels eines wissenschaftlich fundierten Fragebogens. Es handle sich um die grösste Mitarbeiterbefragung in der Schweiz. Der Fokus liegt auf kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

«Mangel an Berufsleuten»

Unter den Mitarbeitenden der evaluierten Betriebe werden unter anderem die organisatorischen Rahmenbedingungen bei ihrem Arbeitgeber wie Zusammenarbeit, Umgang mit Veränderungen, Geschäftsleitung, Führung, Einbindung der Mitarbeitenden, Arbeitsinhalt, Mitarbeiterförderung und Vergnügen erfragt.