Angebot wird knapp: Spitzenmieten ziehen in Zug erneut an

So ist die Nachfrage auf dem Flächenmarkt im vergangenen Jahr abrupt eingebrochen. In den fünf grössten Büromärkten der Schweiz (Zürich, Genf, Bern, Lausanne und Basel) hat sich deshalb das Angebot an verfügbaren Flächen um 45700 Quadratmeter auf 810600 Quadratmeter erhöht. Die Angebotsquote stieg dadurch von 4,1 auf 4,3 Prozent (siehe Grafik). Zum Vergleich: Die Leerwohnungsquote der Schweiz liegt aktuell bei 1,7 Prozent.

Die Leerstandszunahmen sind nicht etwa das Resultat einer Flächenreduktion wegen Homeoffice, sondern vor allem auf die Angebotsausdehnung in den letzten beiden Jahren und den rezessionsbedingten Nachfrageeinbruch zurückzuführen. Zu diesem Schluss kommt eine kürzlich von JLL Schweiz durchgeführte Studie zur Büromarktsituation in der Schweiz.

Leerstände dürften weiter zunehmen

Und die Lage dürfte bis auf Weiteres angespannt bleiben. So gehen die Forscher davon aus, dass die Leerstände in diesem Jahr weiter zunehmen werden. Denn aufgrund des Wirtschaftseinbruchs dürften viele Unternehmen ihre Expansionspläne vorerst zögerlich angehen. Gleichzeitig werden über die nächsten drei Jahre in den fünf grossen Märkten weitere 820000 Quadratmeter Büroflächen fertiggestellt. 54 Prozent davon sind noch nicht vermietet, und es stellt sich die Frage, ob dies länger so bleiben könnte.

Vor diesem Hintergrund erstaunt die Entwicklung an den vergleichsweise kleineren Märkten Zug und Luzern. Denn während die Angebotsquote der fünf grossen Märkte im Durchschnitt gestiegen ist, nahm sie in Zug markant und in Luzern ganz minim ab. In der Region Zug ging die Angebotsquote beispielsweise von 6,1 auf 5,6 Prozent zurück.

In der Stadt Zug wird das Büroangebot sogar bereits wieder knapp. Dort wurden im letzten Jahr denn auch trotz Pandemie erneut höhere Topmieten verlangt. So erhöhte sich die Spitzenmiete im Stadtzentrum von 450 Franken pro Quadratmeter auf 480 Franken. Und auch für die Neubauflächen auf dem Suurstoffi-Areal in Rotkreuz sind die Höchstmieten auf über 400 Franken pro Quadratmeter gestiegen. Offenbar sind Unternehmen nach wie vor bereit, für eine hohe Lagequalität Spitzenmieten zu bezahlen, anstatt sich zu tieferen Kosten an einem peripheren Standort einzuquartieren.

Luzern vor markantem Entwicklungsschub

«Der Zuger Büromarkt ist sehr dynamisch und lebt von seiner internationalen Ausstrahlung», sagt Daniel Stocker, Leiter Forschung bei JLL Schweiz. Am meisten gefragt seien moderne Flächen an guten Lagen. «Davon profitieren die Stadt Zug und etwa die Suurstoffi in Rotkreuz. Andere Standorte haben es im Gegenzug schwer.» Ungünstiger gelegene Flächen in Altbauen seien zum Teil bereits für 140 Franken für den Quadratmeter zu haben, stünden aber zum Teil seit längerem leer. Man müsse in dieser Hinsicht auch die Eigenheiten des Zuger Marktes bedenken, so Stocker. «Klar sehen wird derzeit grundsätzlich einen Rückgang der Nachfrage nach Büroflächen. Doch gerade jene internationalen Unternehmen, die nach Zug kommen, denken meist langfristig, lassen sich von Rezessionen nicht abschrecken und wollen bewusst in einen gut gelegenen, vergleichsweise teuren Standort investieren.»

In Luzern blieb derweil das Angebot an Büroflächen mit 40884 Quadratmetern gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich. Stocker dazu: