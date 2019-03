Die dunkelste Zeit im Leben von Svitlana S. begann an einem Frühlingsmorgen vor zwei Jahren. Beamte der Bundeskriminalpolizei klingelten sie aus dem Schlaf, durchsuchten ihre Wohnung und nahmen sie fest. Drei Monate sass sie in Untersuchungshaft.

Die heute 53-jährige Ingenieurin hatte zwanzig Jahre lang für ABB gearbeitet. Der Technologiekonzern war zu ihrer Familie geworden, wie die kinderlose Managerin sagt. Sie war die Verantwortliche für Marketing und Verkauf auf den Märkten in Osteuropa und dem Kaukasus. Noch heute wohnt sie gleich neben dem ABB-Hauptsitz in Baden.

Zum Verhängnis wurden ihr vertrauliche Geschäftsmails, die sie an einen Berater in Deutschland und einen Geschäftspartner in Tschechien weitergeleitet hatte. Sie beteuerte, immer im Interesse von ABB gehandelt zu haben. Der Berater habe ihr als Freund geholfen. Der Mann in Tschechien arbeite mit ABB zusammen.

Lektion für Bundesanwaltschaft

Doch ABB entliess die Mitarbeiterin und zeigte sie wegen Geschäftsgeheimnisverletzungen an. Die Bundesanwaltschaft klagte sie darauf wegen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes an. Plötzlich stand die Frau im Zentrum eines Spionageprozesses. Sie wurde arbeitslos und krank.

Am Freitag trat Svitlana S. eine Fahrt in eine hellere Zeit ihres Lebens an. Als sie im Zug den Gotthard durchquert hatte, trockneten die Regentropfen auf den Fensterscheiben. Sie fuhr von der nass-kalten Deutschschweiz ins sonnig-warme Tessin.