Autonomes Fahren ist ein kontroverses Thema. Von der Angst, den Job zu verlieren, über Sicherheitsbedenken bis hin zu philosophischen Überlegungen, für wen ein Fahrzeug im Notfall bremsen soll: Die Ängste sind gross. Von solchen Fragen noch weit entfernt ist zumindest die Schweizer Bahnlandschaft. Zurzeit arbeitet die Branche nicht etwa am autonomen Fahren, also dem lokführerlosen Zugfahren, sondern am automatisierten Fahren. Will heissen: Die Lokführer werden in ihrer Arbeit mit Assistenzsystemen unterstützt. Wenn etwas passiert, können die Lokführer aber noch immer eingreifen und wandern nicht irgendwo im Zug herum. Das System arbeitet dabei ungefähr wie ein Autopilot im Flugzeug.

Die Lancierung solcher Assistenzsysteme ist zeitaufwendig. Nun will die Schweizerische Südostbahn (SOB) ab Dezember 2019 die ersten entsprechend ausgerüsteten Züge testen, wie das Unternehmen mitteilte. In einem ersten Schritt wurden Anfang Dezember Pilotprojekte ausgewählt und prämiert. Am besten abgeschnitten haben dabei die beiden Firmen Rail Systems Engineering und die Stadler Rail. Die Projekte dieser Unternehmen werden zur Weiterführung empfohlen. Wer den Auftrag aber am Ende ausführt, ist jedoch noch offen.