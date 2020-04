Bahn-Grossbaustellen bleiben noch lange ein Verspätungsgrund

Die Ausbauarbeiten in den grossen Bahnknoten blieben herausfordernd, schreibt das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Donnerstag im veröffentlichten Lagebericht zu den Eisenbahn-Ausbauprogrammen. Die Baustellen in Genf, Bern und Lausanne würden erst nach dem ursprünglichen Zieltermin 2025 verschwinden.

Das war bereits früher kommuniziert worden. An der Einschätzung hat sich laut dem Bund nichts geändert. Der Ausbau des Schienennetzes fordere die Bahnen auf verschiedenen Ebenen, schreibt der Bund. Es gehe um hohe Investitionen.

Ein weitgehend positives Fazit zieht der Bericht zur letztjährigen Erweiterung des Bahnnetzes. Dieses sei "grösstenteils plangemäss" vorangekommen.

Weiter bilanziert der Bund den 2019 erfolgten Abschluss des Programms "Bahn 2000 - erste Etappe". Das Programm schliesst demnach mit Kosten von 5,8 Milliarden Franken ab und ist damit 1,6 Milliarden günstiger als geplant. Dies sei "das Ergebnis einer Vielzahl von Verzichtsplanungen, Optimierungen und Vergabeerfolgen".