Bakterien im Essen und brennende Akkus: Immer mehr Konsumgüter müssen zurückgerufen werden — doch oft erreicht dies Betroffene nicht

Was haben der «Wickeltisch Sundvik» von Ikea, die «Stirnlampe On Night 410» von Decathlon und das Milchprodukt «Gorgonzola e Mascarpone» von der Migros gemeinsam? Es sind alles Produkte, die aus Sicherheitsgründen vor kurzem zurückgerufen werden mussten – wegen Sturzgefahr durch ein instabiles ausklappbares Teil, Brandgefahr des Akkus oder im Produkt enthaltenen Listeriose-Bakterien.

Die drei Beispiele sind keine Einzelfälle. Allein im laufenden Jahr veröffentlichte das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen (BFK) bereits 100 Rückrufe. Das ist mehr als in Vorjahren. Die Produktpalette reicht dabei von Lebensmitteln, über Möbel und Sportgeräte bis hin zu Elektronikartikeln.

An und für sich sind Rückrufe etwas Gutes. Konsumentinnen und Konsumenten werden so vor fehlerhaften Produkten gewarnt, die ihre Gesundheit oder Sicherheit gefährden könnten. Hersteller und Verkäufer sind gesetzlich zur Selbstkontrolle ihrer Produkte verpflichtet. Entdecken sie einen Problemfall im Sortiment, müssen sie dies den Behörden melden. Das Produkt wird in der Folge zurückgerufen und vom Markt genommen.

In heiklen Fällen publizieren die Behörden eine öffentliche Warnung. Allerdings stellt sich dabei die Frage, ob die Rückrufe und Warnungen bei den Konsumenten überhaupt ankommen – die Wenigsten werden die Mitteilungen des BFK oder des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) abonniert haben.

Migros, Coop, Aldi und Lidl nutzen unterschiedliche Kanäle

Auf welchen Kanälen werden die Rückrufe und Warnungen von Unternehmen und Behörden also gestreut und wie viele Leute werden dadurch erreicht? Eine Umfrage bei den vier grossen Lebensmittelhändlern Migros, Coop, Aldi und Lidl bringt Folgendes zu Tage: Alle vier Unternehmen informieren ihre Kunden via Homepage, Medien und soziale Medien wie Facebook und Twitter.

Aldi und Lidl nutzen zudem Hinweisschilder in den Filialen, Migros und Coop die hauseigenen Zeitungen Migros-Magazin und Coop-Zeitung. «Im Falle eines Rückrufs wird alles unternommen, damit möglichst alle Kunden schnell informiert werden», sagt ein Coop-Sprecher. Wie gross die Reichweite sei, lasse sich jedoch nur schwer abschätzen, lautet der Tenor der Händler. Dem schliesst sich das BLV an. Das Amt kommuniziert Warnungen für Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände über Medienmitteilungen, Newsletter und Twitter. Rückrufe schalte es «als freiwillige Dienstleistung» auf der Homepage auf.

Auch wenn man den Händlern ihre Bemühungen nicht absprechen kann, ist klar, dass die Warnungen längst nicht alle Betroffenen erreichen. Der Verzehr der problematischen Produkte würde in den allermeisten Fällen zwar nicht zu lebensbedrohlichen Beschwerden führen, beispielsweise ein Joghurt mit Glassplitter zum Frühstück kann aber doch verheerend sein.

In solch heiklen Fällen aktivieren Migros und Coop deswegen noch einen weiteren Kanal: Sie informieren ihre Cumulus- und Supercard-Kunden, von denen sie die Adressdaten haben, direkt mit einem Schreiben. «Dank dieser Rückruf-Schreiben gehen wir grundsätzlich von einer hohen Reichweite aus», sagt der Coop-Sprecher. Die Stiftung für Konsumentenschutz beurteilt die Situation freilich alles andere als ideal. Geschäftsführerin Sara Stalder kritisiert in erster Linie die Behörden: