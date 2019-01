«Die Euphorie ist verflogen», resümiert Patrick Schwaller das Ergebnis der jüngsten Befragung von 100 Führungskräften im Schweizer Bankensektor durch das Beratungsunternehmen EY. Zwar rechnen mehr als drei Viertel der befragten Kredit- und Vermögensverwaltungsinstitute in den kommenden sechs bis zwölf Monaten mit besseren Geschäftsergebnissen, doch nur noch knapp ein Fünftel hält das im vergangenen Jahr erreichte Niveau für uneingeschränkt positiv. So tief war der Wert des EY-Barometers zuletzt im Jahr 2011 gewesen. Vor Jahresfrist zeigte das EY-Barometer noch Hochstimmung an. Ein Drittel der Banken äusserte sich damals klar positiv über die aktuelle Geschäftsentwicklung. Doch an die Stelle von Jubel ist Ernüchterung getreten. EY-Partner Schwaller spricht von «verstärkter Verunsicherung».

Dafür gibt es ein paar offensichtliche Gründe (wie die Konjunktur und das anhaltende Negativzinsregime) und eine Menge von tieferliegenden Erklärungen. Woher soll das Wachstum kommen, mit dem die Banken ihre Rentabilität wieder ins Lot bringen können? Nach einer über zehnjährigen Expansionsphase scheint dem inländischen Kreditgeschäft der Schnauf langsam auszugehen, zumal sich die Banken die Kompensation der schrumpfenden Zinsmagen durch höhere Ausleihungsvolumen mit immer grösseren Risiken erkaufen müssen.