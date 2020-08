Bankenbeben im Aargau: NAB verschwindet ++ CEO tritt zurück ++ Filialnetz wird halbiert

Die Credit Suisse hält für den Aargau auch eine gute Nachricht bereit. Das bestehende Kundenservice-Center mit Standorten in Zürich, Gümligen, Lausanne, Chiasso und Brugg (bisher NAB), das mit insgesamt rund 550 Mitarbeitenden Auskünfte und Beratung via Telefon anbietet, bleibe weiterhin fester Bestandteil der Kundenbetreuung in der Schweiz - und werde insbesondere in Brugg gezielt personell gestärkt. Das teilte die Credit Suisse heute morgen mit. Dies im Rahmen einer Anpassung des schweizweiten Geschäftsstellennetzes, wo die CS bis Ende dieses Jahres von heute 146 Standorten deren 37 schliessen möchte. (chm)