Es war nur ein kleines Häufchen Bauern, das sich am Dienstagmorgen vor dem Einkaufszentrum Shoppyland in Schönbühl einfand. Das lag nicht am Thema der Protestaktion, sondern daran, dass die Landwirte im Sommer alle Hände voll zu tun haben und nicht einfach an Aktionen teilnehmen können, wie Berthe Darras von Uniterre gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Milchbauer Werner Locher forderte von der Migros eine faire Partnerschaft. Stattdessen ruiniere der Grossverteiler die Milchbauern. "Migros verteilt an jedem Schwingfest gratis Käppchen mit der Aufschrift Heimatliebe. Doch der Grossverteiler ruiniert die Bauern, die die Landschaft und Kultur dieser Heimat pflegen", sagte Locher.