«Wir haben den Preisplan so angepasst und moderne Bezahlmöglichkeiten wie Apple Pay integriert, um auch für kleinere Händler wieder attraktiver zu werden.» Simon Marquard, Digital Communication Manager bei Tamedia, sagt, dass im Besonderen Geschäftstreibende, die gleiche Artikel oft mehrmals beim Auktionshaus einstellen würden, mit dem neuen Modell in Zukunft besser fahren würden.

Konkret: Wer bis anhin etwas bei Ricardo zur Auktion feilbot, zahlte dafür zwischen Fr. 0.15 bis Fr. 2.50. Diese Gebühr wurde immer fällig, also auch dann, wenn das Inserat nach maximaler Laufzeit von zehn Tagen erfolglos endete. «Das Abschaffen der Einstellgebühren war eine der Änderungen, die von unseren Nutzerinnen und Nutzern am häufigsten nachgefragt wurde», erklärt sich Francesco Vass, CEO von Ricardo, in einer entsprechenden Medienmitteilung. Marquard fügt dem hinzu, dass ohne Einstellgebühr die Hemmschwelle für erstmalige Nutzer sinken werde. Man rechne bei Ricardo mit einer entsprechenden Zunahme von Auktionen.

Immer mehr teure Produkte

Soweit die guten Absichten von Ricardo, das bestehende Preissystem zu vereinfachen. Um allerdings den Wegfall der Einnahmen aus den Einstellgebühren kompensieren zu können, erhöht die Auktionsplattform gleichzeitig die Abschlussprovision. Und zwar um 12,5 Prozent. Kommt es zum Verkauf, ist neu in jedem Fall fast ein Zehntel des Erlöses an Ricardo zu entrichten.

Das stösst einigen Nutzern sauer auf. «Bis jetzt musste ich 14 Franken pro Verkauf zahlen, jetzt sind es 190 Franken», empört sich ein Kunde der Auktionsplattform, der anonym bleiben will, und bezeichnet die Preiserhöhung als «unglaublich». Simon Marquard bestätigt auf Anfrage, dass die Auktion für Inserenten von hochpreisigen Artikeln tatsächlich teurer würden. «Das betrifft jedoch nur rund 3,5 Prozent aller Transaktionen auf ricardo.ch», so Marquard. Der weitaus grösste Teil der Auktionen spiele sich in tieferen Preissegmenten ab.

Dabei scheint bemerkenswert, dass bei Ricardo immer mehr teure Produkte gehandelt werden. Allen voran grosse Maschinen für das Bau- und Landwirtschaftsgewerbe. Gemäss eigener Statistik der Onlineplattform werden heute Artikel aus der Agrar- und Forstwirtschaft für monatlich knapp zwei Millionen Franken gehandelt, Tendenz weiter steigend (siehe Text unten).