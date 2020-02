Bello, schweig! Nestlé verkauft neu Mittel, die verängstigte Hunde vom Bellen abbringen sollen

Der Konzern mit Sitz in Vevey am Genfersee konnte im vergangenen Jahr den Umsatz um 1,2 Prozent auf 92,6 Milliarden Franken steigern. Das organische Wachstum, also jenes, das Nestlé aus eigener Kraft erwirtschaftete, betrug 3,5 Prozent. Das ist zwar so viel wie seit 2015 nicht mehr, allerdings nicht so viel wie die meisten Analysten erwartet hatten. Der Reingewinn legte um einen Viertel auf 12,6 Milliarden Franken zu. Besonders zufrieden zeigt sich Nestlé-Chef Mark Schneider mit den Umsätzen in den USA, dem Tierfuttergeschäft und dem neuen Starbucks-Deal. 2019 brachte Nestlé neue Produkte des US-Kaffeeriesen in die Supermärkte, unter anderem Nespresso kompatible Kapseln. Dieses neue Geschäft hat bisher 300 Millionen Franken Umsatz eingebracht. Erfolgreich waren auch die pflanzenbasierten Fleisch-Alternativen der Marken «Garden Gourmet» und «Sweet Earth», mit pflanzlichen Fleischbällchen und Hamburgern. Als nächstes sind pflanzliche Chicken-Nuggets und Thunfisch geplant. In China bekommt Nestlé derweil die Folgen des Corona-Virus zu spüren. Die Fabrik in der Provinz Hubei, zu der auch die Stadt Wuhan gehört, läuft seit letzter Woche wieder, jedoch mit reduziertem Output, wie Nestlés Asien-Chef Chris Johnson im Gespräch sagt. Einerseits, weil nicht alle Angestellten von ihren Ferien zurückkehren konnten, andererseits weil die Logistikkette wegen der Epidemie beeinträchtigt sei. Wie gross die finanziellen Auswirkungen auf das Geschäft sind, sei heute noch unklar, sagt Johnson. Benjamin Weinmann