Die Blechlawine auf der A2 im Kanton Uri entsprach einer Wartezeit von bis zu einer Stunde und 40 Minuten, wie der Internetseite des TCS zu entnehmen war. Die Einfahrt in Höhe Göschenen war gesperrt. Der Stau dürfte im Verlaufe des Tages weiter anwachsen. Der Verkehrsdienst empfahl die Ausweichroute über die A13 durch den San-Bernardino-Tunnel.

Der Gotthard-Pass ist lediglich am Morgen geöffnet. Danach schliessen ihn die Behörden ab 13 Uhr bis am Freitag um 6 Uhr aus Sicherheitsgründen wieder. Auf dem Pass liegen in diesem Jahr besonders grosse Schneemassen.