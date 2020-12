Bestatter während der Coronakrise – das Geschäft mit dem Tod: «Die Angst vor einer Ansteckung ist immer da»

Unsicherheit, Angst, Frust. In der Coronakrise sind sie omnipräsent. Gleich wie der Tod. Jeden Tag sterben in der Schweiz Menschen an den Folgen des Virus, seit Beginn der Krise über 5000. Sie sterben still, die täglichen Todeszahlen schockieren längst nicht mehr wie zu Beginn der Pandemie.

Die Coronakrise hat nun dazu geführt, dass jeder den Tod stets vor Augen hat – sei es in den täglichen Fallzahlen, aus Furcht oder weil geliebte Menschen am Virus sterben. Er schwebt über der Pandemie wie ein schwarzer Schatten. Und rückt damit das Bestattungswesen stärker ins Licht.

Bestatter in der Romandie mussten Überstunden leisten

In der Schweiz sterben jedes Jahr rund 65'000 Menschen. An Krankheiten, Unfällen, Alter. Durch die Pandemie könnte diese Zahl für das laufende Jahr in die Höhe schnellen. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Denn wie hoch die Übersterblichkeit ausfällt, lässt sich noch nicht feststellen.

Ein Blick auf die Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigt, dass die Sterblichkeitsrate für über 65-jährige in einigen Regionen in der ersten und nun auch in der zweiten Welle tatsächlich weitaus höher ist als in normalen Jahren. Das wirkt sich auf das Bestattungswesen aus. «In Genf, in Fribourg und allgemein in der Romandie waren einige von uns eine lange Zeit stark gefordert», sagt Messer. «Jetzt verschiebt es sich zunehmend in die Deutschschweiz.»

Ihm ist wichtig, das Virus ins Verhältnis zu setzen. Die Menschen werden immer älter, im Alter zerbrechlicher und eingeschränkter, das Immunsystem schwächer. «Bei manchen ist der Tod eine Erlösung», sagt Messer. Den älteren Menschen raube das Coronavirus Monate oder Jahre. «Trotzdem trauern die Angehörigen. Es schmerzt, einen geliebten Menschen zu verlieren», sagt Messer. Das sei aber etwas anderes, als wenn er ein Kind beisetzen müsse. «Das ist einfach unnatürlich. Dafür gibt es keine Worte.»

Trotz hoher Todeszahlen gibt es nicht mehr Arbeit

Auch wenn die Todeszahlen in einigen Regionen höher sind als sonst, solch erschreckende Bilder wie man sie aus Bergamo kennt – Massengräber, die Armee, die Tote abtransportieren muss – müsse man in der Schweiz nicht befürchten. «Wir haben gleich am Anfang der Krise gemeinsam mit dem Bund ein Notfallkonzept erarbeitet», sagt Messer.

Bei ihm und seinen Kollegen führt die Pandemie nun aber paradoxerweise dazu, dass sie zwar viel zu tun haben, aber doch weniger organisieren müssen. Denn zu ihren Aufgaben gehört mehr, als nur die Verstorbenen beizusetzen. «Wir bringen sie in eine Aufbahrungshalle, kremieren sie, bringen die Urne zur Kirche, stellen den Blumenschmuck, begleiten die Familie während der Beisetzung», sagt Messer. Ein Bestatter unterstütze die Angehörigen auch bei der Organisation der Trauerfeier, bei der Abschiedszeremonie, erledige alle amtlichen Formalitäten.