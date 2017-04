Wie diese Akzentverschiebung in der Praxis aussehen wird, demonstrierte Ueli Maurer am Beispiel eines Vorwurfs des US-Finanzministeriums. Die Eidgenossenschaft ist auf einer «Beobachtungsliste» aufgeführt, die das Treasury Department während der Osterfeiertage publiziert hatte. Dennoch seien die Befürchtungen unbegründet, dass die Schweiz als Währungsmanipulatorin an den Pranger gestellt werden könnte, sagte der Finanzminister nach Gesprächen mit amerikanischen Regierungsvertretern.

Er könne die besondere Situation, in der die Schweiz stecke, «gut erklären» und habe dies am Rande der IWF-Tagungen in Washington auch getan, so Maurer. Die Schweiz greife nämlich nicht auf dem Devisenmarkt ein, um sich Vorteile zu verschaffen: «Vielmehr müssen wir den Franken stützen, weil der Euro derart schwach ist.»

Nationalbank-Präsident Thomas Jordan ergänzte, dass die Gesprächspartner in den USA Verständnis für die «aussergewöhnlichen Umstände» zeigten, mit denen die kleine Schweiz konfrontiert sei. Diesen Eindruck erhielt auch Ueli Maurer. Die Schweiz stehe nicht im Fokus der Bemühungen der Regierung von Präsident Donald Trump, unfaire Handelspraktiken anzuprangern, sagte er. Es wäre deshalb falsch, wieder von einer «schwarzen Liste» zu sprechen, auf der sich die Schweiz wiederfinde. Das ist eine Anspielung auf den Steuerstreit, der die bilateralen Beziehungen zwischen Washington und Bern jahrelang vergiftet hatte.

Der Bericht des US-Finanzministeriums führt sechs Länder auf, die Kriterien erfüllen, die laut den Vorgaben des US-Parlaments bei der Ermittlung von Währungsmanipulationen zur Hilfe gezogen werden. Weil die Nationalbank regelmässig auf den Devisenmärkten interveniert, ist im Bericht auch die Schweiz erwähnt, die zudem eine exportorientierte Volkswirtschaft ist.

Maurer kritisiert Medien

SVP-Bundesrat Maurer nutzte diese Episode auch, um über das «einseitige» Bild zu sprechen, das von der Regierung von Präsident Trump in den Schweizer Medien gezeichnet werde. Nach zahlreichen Gesprächen ist er überzeugt, dass die amerikanische Regierung nicht derart kopflos und hektisch vorgehe, wie dies bisweilen in der Berichterstattung behauptet werde. Zwar konnte Maurer kein längeres Gespräch mit seinem Amtskollegen führen. Aber nach seinem ersten Besuch in Washington seit dem Regierungswechsel ist Maurer nun der Ansicht, das Kabinett von Präsident Donald Trump arbeite sachbezogen, auch wenn in vielen Sachfragen noch um einen Positionsbezug gerungen werde.

Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann fügte an, dass die Schweiz diesen Pragmatismus nutzen könne, um Kontakte zum Weissen Haus zu knüpfen – indem man zum Beispiel aufzeige, welch zentrale Rolle Schweizer Investoren für die US-Volkswirtschaft spielten. Der frühere Unternehmer sagte dazu: «Es ist wichtig, dass wir in die Nähe des Präsidenten kommen.»