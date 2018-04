Erstaunlich viele Lernende erhalten nach ihrem Abschluss nur eine befristete Stelle. Ausgeprägt ist dies im kaufmännischen Bereich der Fall. Zwischen 35 und 40 Prozent der befragten KV-Lehrabgänger erhalten lediglich einen befristeten Arbeitsvertrag, wie eine Umfrage des Kaufmännischen Verbands (KV) Schweiz zeigt.

Gerade kleineren und mittelgrossen Firmen sei es oft nicht möglich, alle Lehrabgänger unbefristet zu beschäftigen, sagt Michael Kraft, zuständig für Jugendpolitik beim KV Schweiz. Da es in diesen Betrieben zu wenigen Stellenwechseln komme, habe es nicht genügend offene Stellen für Lehrabgänger. Dennoch möchten viele Firmen ihren Lehrabgängern eine gute Anschlusslösung bieten, damit sie Berufserfahrung nach der Lehre sammeln könnten, sagt Kraft. Daher würden zahlreiche Lehrabgänger nur befristet unter Vertag genommen. Kommt es zu einer Anstellung beim ehemaligen Lehrbetrieb, ist deshalb der Anteil der befristeten Stellen mit rund 45 Prozent deutlich höher als in einem neuen Betrieb (rund 30 Prozent).

Hinzu komme, dass Jugendliche und junge Erwachsene ohnehin häufiger befristet angestellt würden, sagt Kraft. Bei schlechter Wirtschaftslage werde ihnen rascher gekündigt oder der befristete Arbeitsvertrag nicht erneuert. Aber auch für die ehemaligen Lernenden könne eine befristete Stelle sinnvoll sein. Sie würden sich bewusst darauf einlassen, weil sie etwa in absehbarer Zeit eine Vollzeitausbildung, einen Sprachaufenthalt oder die Rekrutenschule absolvieren würden. «Natürlich gibt es auch Lehrabgänger, die eine befristete Stelle annehmen, weil sie nichts anderes gefunden haben», sagt Kraft. Dieser Anteil bewege sich zwischen 10 und 15 Prozent.

Insgesamt sei die hohe Zahl an befristeten Verträgen ein zweischneidiges Schwert. So erhielten Lehrabgänger zusätzliche Berufserfahrung oder eine solche Stelle passe gut in die Lebensplanung. Gleichzeitig handle es sich um eine unsichere, tendenziell prekäre Arbeitssituation.

Anteil steigt deutlich

Während im kaufmännischen Bereich der Anteil an befristeten Stellen für Lehrabgänger bereits seit einigen Jahren hoch ist, so zeigt sich insgesamt bei den 15- bis 24-Jährigen ein Anstieg. Zwischen 2010 und 2017 ist die Zahl befristeter Arbeitsverträge um über 30 Prozent auf rund 80 000 gestiegen. Gleichzeitig stieg ihr prozentualer Anteil an allen Anstellungsverhältnissen von 18 auf 23 Prozent. Dies zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik.

Auch ausserhalb des kaufmännischen Sektors ist ein Trend zu befristeten Verträgen nach der Lehre zu beobachten, wie eine Umfrage bei mehreren grossen Schweizer Firmen zeigt. Genaue Zahlen sind aber meist nicht verfügbar. Der Pharmakonzern Novartis bildet jährlich rund 300 Lernende aus, davon schliessen pro Jahr rund 100 ihre Lehre ab. Jeweils rund die Hälfte der Lernenden bleibe bei Novartis, sagt eine Sprecherin. Davon erhielten ein Viertel eine Festanstellung, die übrigen drei Viertel würden temporär angestellt.