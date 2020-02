Bisher verschwiegen: Jede dritte Schweizer Firma wird ausspioniert

Es ist eine Tatsache, über die niemand gerne redet: Schweizer Unternehmen werden aus dem Ausland ausspioniert, ihre Geheimnisse verraten, ihre Daten verkauft. Die Schäden können riesig sein. Fälle bleiben unter Verschluss und tauchen kaum je in den Medien auf.

Jetzt zeigt eine Studie der Universität Bern erstmals das wahre Ausmass: Bis zu einem Drittel der Schweizer Unternehmen wurden schon mindestens einmal Opfer von Wirtschaftsspionage. Bei einer repräsentativen Umfrage gaben 15 Prozent der Unternehmen aus gefährdeten Branchen an, davon betroffen gewesen zu sein, in Einzelgesprächen waren es 13 von 43. Die Studie wurde vom Schweizer Geheimdienst, dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB), in Auftrag gegeben.

Grösste Gefahr geht von den eigenen Mitarbeitern aus

Bei der Wirtschaftsspionage geht es explizit um das Stehlen von geheimen geschäftlichen oder wissenschaftlichen Informationen durch einen ausländischen Akteur. Manchmal brechen die Spione wie in einem Bond-Film nachts ins Firmengebäude ein, manchmal nehmen sie ganz normal an Führungen durch den Betrieb teil, manchmal senden sie schlicht eine E-Mail mit bösartigem Anhang und saugen die Geheimnisse der Firma ab. Alles ist laut der Studie in der Schweiz passiert.