Das Flugzeug sei "sicher in Orlando gelandet", hiess es in einer Erklärung. An Bord der Maschine hätten sich keine Passagiere befunden. "Die FAA ermittelt."

Southwest erklärte, das Triebwerkproblem sei "kurz nach dem Start" aufgetreten. Die Besatzung sei den Vorschriften entsprechend zurück zum Startflughafen geflogen und gegen 15.00 Uhr Ortszeit gelandet. Die Maschine werde jetzt in der Wartungsanlage in Orlando untersucht.

Die gesamte Flotte des Flugzeugtyps Boeing 737 MAX darf seit Mitte März wegen zweier tödlicher Flugzeugunglücke nicht mehr abheben. Die FAA erlaubt aber den Transfer von Flughafen zu Flughafen.

Am 10. März war eine Boeing 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt. Im Oktober war eine Lion-Air-Maschine des gleichen Typs vor der indonesischen Insel Java verunglückt. Insgesamt starben bei den beiden Katastrophen fast 350 Menschen. Die Abstürze wiesen Ähnlichkeiten auf.

Wie am Dienstag aus informierten Kreisen verlautete, prüfte Boeing am Dienstag anhand von Testflügen die Wirksamkeit eines Softwareupdates für den betroffenen Flugzeugtyp.