Der Ärger ist gross. Paula M.* wollte eine neue und vor allem günstige Grund- und Zusatzversicherung abschliessen. Im Internet findet sie einen Versicherungsmakler namens Allfinance Suisse. Ein Berater kommt bei ihr persönlich vorbei, berät sie und empfiehlt die Krankenkasse Assura. Das Problem beginnt. Der Berater lässt sich ein Papier von ihr unterschreiben. Dieses werde er der Assura zur Prüfung senden. Er versichert ihr, sie habe vier Wochen Zeit, um vom Vertrag zurückzutreten oder den Versicherungsschutz anzupassen.

Als Paula M. später die Versicherungspolicen von der Assura per Post erhält, denkt sie sich noch nichts Böses. Sie ruft die Krankenkasse an. Sie wolle nur zwei von den insgesamt fünf angebotenen Zusatzversicherungen abschliessen. Doch dann folgt der Schock. Die Assura sagt Paula M., dass sie bereits einen Vertrag über fünf Zusatzversicherungen unterschrieben habe. Kostenpunkt 60 Franken pro Monat, Laufzeit fünf Jahre.

Grosser Ärger

Um ihrem Ärger Luft zu machen und doch noch aus dem Vertrag herauszukommen, ruft sie direkt den Chef von Allfinance Suisse an. Nach zahlreichen vergeblichen Telefonaten ruft er dann endlich zurück. Die Aussage seines Beraters stehe jener von Paula M. gegenüber. Er könne da nichts machen. Sie ärgert sich vor allem deshalb so sehr, weil der Berater ihr mehrfach versichert habe, mit ihrer Unterschrift sei noch nichts Definitives vereinbart worden. Sie habe ihm vielmehr gesagt, sie wolle sich vor ihrem definitiven Entscheid mit ihren Eltern besprechen.

Zu einzelnen Kundenverhältnissen könne Allfinance Suisse aus Datenschutzgründen keine Auskunft geben, sagt Geschäftsführer Alan Martini. Es komme allerdings vor, dass Kunden nach dem Vertragsabschluss unzufrieden mit dem Resultat seien oder ihre Meinung änderten. «In diesen Fällen bemühen wir uns, eine für alle Seiten gute Lösung zu finden», sagt Martini. Das setze jedoch voraus, dass die Kunden erreichbar seien, was nicht immer der Fall sei.

Assura wiederum prüfe jeden Wunsch nach einer Aufhebung einer Versicherung eingehend. Die Krankenkasse nehme auch Kontakt mit dem Makler auf und analysiere die Situation des Versicherten, sagt eine Sprecherin. Auf dieser Basis entscheide die Assura, ob die Versicherung annulliert werde. Juristisch gesehen, ist das Verhalten der beiden Firmen im Umgang mit Paula M. nicht illegal.

Kritik an Versicherern

Die Ombudsstelle Krankenversicherung erhalte Hunderte Anfragen pro Jahr, die ähnlich gelagert seien wie der geschilderte Fall, sagt Thomas Schmutz. Die meisten Personen seien der Meinung, sie würden eine Offerte verlangen. «Effektiv unterschreiben sie aber einen Antrag für eine Krankenversicherung», sagt der Stellvertreter der Ombudsstelle. Laut Gesetz habe eine Krankenkasse das Recht, diesen Antrag innert zweier Wochen anzunehmen. Er mache öfter die Erfahrung, dass die Versicherten vom Vertrag zurücktreten wollen. Vielfach stellten sich die Krankenkassen jedoch auf den Standpunkt, dass sich die Kunden mit dem Antrag verpflichtet hätten.

Vom Vertrag könne ein Versicherter aber nur zurücktreten, wenn die Krankenkasse die Aufnahmefrist von 14 Tagen nicht eingehalten habe. Die Kunden hätten das Recht, sich das unterzeichnete Antragsformular von der Krankenversicherung aushändigen zu lassen, um so den Beweis zu erbringen.

Schmutz übt Kritik am intransparenten Gebaren einzelner Versicherer. «Wir machen uns bei der Ombudsstelle Sorgen, dass sich die Branche mit dieser Praxis selber schadet.»

Weitere Beispiele hat die Sendung «Kassensturz» des Schweizer Fernsehens aufgedeckt. Dort steht vor allem die Groupe Mutuel im Fokus. Nach einem ersten Beitrag zum Thema beklagten sich diese Woche zahlreiche Kunden der Krankenkasse darüber, sie hätten bloss eine Offerte verlangt, aber keinen Vertrag unterschrieben.

Versicherungsmakler, die mit Krankenkassen zusammenarbeiten, sorgen seit Jahren für hitzige Debatten. Nun wird der Nationalrat übernächste Woche über einen Vorstoss der SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo befinden. Sie fordert, dass künftig der Bundesrat die Provisionen der Vermittler regeln darf. Ein früherer Versuch scheiterte im Rahmen einer Gesetzesrevision.

Um den politischen Druck abzuwehren, haben die Krankenkassen eine Branchenvereinbarung aufgesetzt. In dieser verpflichten sie sich, dass die Provision für den Abschluss einer Grundversicherung nicht mehr als 50 Franken beträgt. Zudem müssen die Makler, die mit den unterzeichnenden Kassen zusammenarbeiten, minimale Qualitätsstandards einhalten.

Von einer funktionierenden Selbstregulierung könne jedoch keine Rede sein, sagt Birrer-Heimo. So habe der «Kassensturz» letzten Herbst berichtet, dass die Krankenkasse Visana Provisionen von 250 Franken statt der vereinbarten 50 Franken bezahlt habe. Für eine Kombination aus Grund- und Zusatzversicherung seien sogar bis zu 1500 Franken geflossen.

Schärfere Sanktionen?

Gegen die Motion von Birrer-Heimo ist der Aargauer FDP-Nationalrat Matthias Jauslin. Der Vorstoss sei ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft, wenn der Bundesrat nun auch die Provisionen der Krankenversicherer regle. Ohnehin schiesse die Motion am Ziel vorbei. Viele Krankenkassen würden für den Abschluss einer Grundversicherung gar keine Provisionen über die Betriebsrechnung im Rahmen des Krankenversicherungsgesetzes zahlen, wie vom Bund veröffentlichte Daten der Branche zeigten. Jauslin plädiert an die Eigenverantwortung der Kunden. Sie müssten sich auch überlegen, ob sie überhaupt die Arbeit solcher Makler in Anspruch nehmen wollten, und deren Angebot kritisch hinterfragen.

Die Versicherer wollen an ihrer Branchenvereinbarung festhalten und lehnen den Vorstoss ab. Derzeit verhandeln die Mitglieder der Krankenkassenverbände Santésuisse und Curafutura darüber, wie hoch die Provisionen für die Grund- und Zusatzversicherung maximal sein dürfen, sagt ein Santésuisse-Sprecher. Zudem werde darüber diskutiert, ob schärfere Sanktionen eingeführt werden sollen. Bisher muss ein fehlbarer Versicherer eine Abmahnung hinnehmen und im schlimmsten Fall damit rechnen, dass sein Name auf der Website von Santésuisse publiziert wird. Laut dem Verband ist in der Mitte dieses Jahres mit einer Einigung zu rechnen.

* Name der Redaktion bekannt