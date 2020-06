Boom mit grotesken Zügen: US-Börsen haben Coronaverluste bereits wettgemacht

Während sich die Folgen der Pandemie erst so richtig in die europäischen Arbeitsmarktdaten hineinfressen, scheint sie ihren Schrecken in den USA bereits zu verlieren. Zwar ist die Arbeitslosenquote in den USA mit 13,7 Prozent weit höher als zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland. In zahlreichen europäischen Länden beziehen viele Menschen Kurzarbeitsentschädigungen.