Bucherer streicht weltweit 370 Stellen – bis zu 220 in der Schweiz und in Luzern

(dvm) Gemeinsam mit der überbetrieblichen Arbeitnehmervertretung werde ein Sozialplan ausgearbeitet, teilt das Luzerner Traditionsunternehmen mit. Das Konsultationsverfahren sei am Mittwoch gestartet worden. Von den 150 betroffenen Stellen bei den übrigen Gruppengesellschaften seien in den USA bereits 100 abgebaut worden.

Alleine in Luzern ist der Umsatz laut Angaben von Bucherer seit Beginn der Coronakrise im Februar um über 90 Prozent zurückgegangen und hat sich seit der Wiedereröffnung der Verkaufsgeschäfte im Mai kaum erholt. Auch an den anderen Standorten sei der Umsatzrückgang markant.

, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Perspektiven im internationalen Tourismus, der für Bucherer von existenzieller Bedeutung sei, und die drohende Rezession, welche die Luxusgüterbranche besonders treffe, würden keine wesentliche Besserung vor 2023 versprechen.

Stellenabbau wurde hinausgezögert

In Luzern werden am Hauptsitz und den Verkaufsgeschäften der Bucherer AG voraussichtlich bis zu rund 170 Stellen abgebaut. In den übrigen Verkaufsgeschäften in der Schweiz sind es laut dem Unternehmen bis zu rund 50 weitere Stellen. «Es ist das Ziel, die Anzahl der Kündigungen durch Frühpensionierungen und natürliche Fluktuationen möglichst tief zu halten», so Bucherer.

Man bedauere diese Entwicklung sehr und sei sich der sozialen Verantwortung bewusst. «Das Unternehmen hat sämtliche Alternativen eingehend geprüft und einen Stellenabbau so lange als möglich hinausgezögert.» Für alle vom Abbau betroffenen Personen würden im Rahmen des Sozialplans möglichst gute Lösungen angestrebt. Für Härtefälle soll ein eigener Fonds eingerichtet werden.