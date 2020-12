Bye-bye, Switzerland: Das WEF hat zwei Bundesräte über möglichen Abzug nach Singapur informiert

Es ist jener Bundesratstermin im Jahr, der international am meisten Beachtung findet: Am Weltwirtschaftsforum WEF eröffnet traditionsgemäss der Schweizer Bundespräsident den Kongress - vor versammelter Weltelite aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Am 18. oder 19. Mai 2021 hätte eigentlich Guy Parmelin (SVP) die Eröffnungsrede am WEF in der Zentralschweiz halten sollen. So war es vorgesehen. Parmelin dürfte in der Wintersession die Wahl zum Bundespräsidenten mühelos schaffen und wäre dann turnusgemäss der Eröffnungsredner am Jahreskongress.

Doch nun scheint höchst fraglich, ob das WEF in der Schweiz stattfinden. Wegen der epidemiologisch «schwierigen Lage in der Schweiz», wie es WEF-Gründer Klaus Schwab in der «Schweiz am Wochenende» formulierte, sucht die Organisation Alternativen im Ausland, die als relativ coronasicher gelten.

Im Vordergrund steht Singapur. Der Stadtstaat verfolgt eine restriktive Coronapolitik und hat die Infektionskurve unter Kontrolle. Schwab verhandelte jüngst mit Singapur über die Details der Durchführung, wie Recherchen von CH Media ergaben.

Grosse Enttäuschung in Bern und bei Privatbankiers

Der designierte Bundespräsident Guy Parmelin sowie Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) sind vom WEF darüber vorinformiert worden, dass das Jahrestreffen höchstwahrscheinlich doch nicht in der Zentralschweiz durchgeführt wird. Im Umfeld der beiden Minister ist man enttäuscht über die Aussicht, das prestigeträchtige WEF ans Ausland zu verlieren.