CarPostal France habe den Zuschlag zum Betrieb des Stadtnetzes für weitere vier Jahre erhalten, teilte PostAuto am Donnerstag mit. Die französische Tochtergesellschaft betreibt das städtische Busnetz von Salon-de-Provence bereits seit 2014.

Die Arbeiten für die vom Verwaltungsrat und der Konzernleitung der Post beschlossenen Prüfung des Verkaufs der Tochtergesellschaft CarPostal France seien im Gang, heisst es in der Mitteilung weiter. Um den Wert des Unternehmens zu erhalten, sei beschlossen worden, dass CarPostal France keine Akquisitionen vornehme, aber weiterhin an Ausschreibungen teilnehme.

CarPostal France beteiligt sich momentan an zwei weiteren grösseren Ausschreibungen: Es geht dabei um die von ihr betriebenen Stadtnetze in Bourg-en-Bresse und in Menton. Bei diesen Ausschreibungen geht es je um ein komplettes Stadtnetz mit mehreren Linien.

Die Post ist seit 2004 in Frankreich im Bereich des Personenverkehrs tätig. CarPostal France betreibt im Osten und Südosten von Frankreich acht Stadtnetze sowie Regionalverkehrslinien in sechs Departementen. Das Unternehmen beschäftigte 2017 gut 1100 Mitarbeitende und betrieb 750 Fahrzeuge. Der Umsatz belief sich auf rund 107 Millionen Franken.