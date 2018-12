Die Berichterstattung über nationale und internationale Themen wird in den Zeitungen und Newsportalen von CH Media künftig aus dem Newsroom in Aarau erfolgen. Wie das drittgrösste private Medienunternehmen der Schweiz heute bekannt gegeben hat, wird die so genannte Zentralredaktion, welche die Ressorts Ausland, Inland, überregionale Teile von Wirtschaft, Kultur, Wissen, Gesellschaft und Sport umfasst, dort ab Mitte 2019 zusammengezogen. Sie steht unter der Leitung von Patrik Müller.

Neben dem Newsroom in Aarau betreibt CH Media die Bundesredaktion in Bern weiter. Die bisher in Zürich domizilierte Wirtschaftsredaktion wird dagegen nach Aarau verlegt. Die überregionalen Redaktionen der «Luzerner Zeitung» und des «St. Galler Tagblatts» werden aufgelöst beziehungsweise in den Newsroom der Zentralredaktion integriert.

In der von CH Media verbreiteten Medienmitteilung begründet Verleger und Verwaltungsratspräsident Peter Wanner den Schritt mit den schrumpfenden Werbeerträgen, welche die Zeitungsgruppe zwinge, Synergien zu nutzen. Aus wirtschaftlichen Gründen habe sich der Verwaltungsrat dagegen ausgesprochen, die Zentralredaktion an einem neuen Standort anzusiedeln. Die Wahl sei auf Aarau gefallen, weil der Newsroom dort bestens ausgestattet sei. Zudem investiere er lieber in Journalismus als in Standorte, sagte Wanner der Mitteilung zufolge.

Konzentration TV und Radio

Ebenfalls zu einer Konzentration kommt es bei CH Media in den Bereichen TV und Radio. Laut der Medienmitteilung will CH Media die Kräfte in diesem Geschäftsfeld an einem neuen Standort in Zürich bündeln, um damit Synergiegewinne und Kostenersparnisse zu ermöglichen. Zentrale Bereiche sollen zusammengelegt werden, ohne die regionale Identität der Sender oder ihren Informationsauftrag zu gefährden, schreibt CH Media. Im Zuge dieser Konzentration würden die Büros von Radio 24, Virgin Radio Switzerland sowie TeleZüri, TV24, TV25 und S1 bis Anfang 2020 zusammengelegt.

CH Media ist ein Joint Venture der AZ Medien und der NZZ Mediengruppe. Das Unternehmen beschäftigt rund 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gibt unter anderem die «Aargauer Zeitung», das «St. Galler Tagblatt», die «Luzerner Zeitung» und die «bz Basel» heraus. Zudem betreibt das Unternehmen Druckereien, Radio- und TV-Stationen und ist im Digitalgeschäft aktiv. Aufgrund der anhaltend schlechten Entwicklung im Werbemarkt bei den Zeitungen hat CH Media erst vor kurzem bekannt gegeben, in den nächsten zwei Jahren 200 Vollzeitstellen abbauen zu müssen. (chm)