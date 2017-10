Der Walliser Unternehmer Antoine Hubert leitet unter dem Dach von Aevis Victoria 16 Schweizer Privatkliniken sowie die fünf Luxushotels der Jungfrau Victoria Collection. Der 51-jährige Autodidakt im Gesundheitsmarkt ist 2002 mit einer Beteiligung an der Waadtländer Clinique de Genolier ins Spitalgeschäft eingestiegen. Er gründete 2004 das Swiss Medical Network, aus dem Aevis Victoria hervorging. Davor war Hubert im Immobilien- und Elektronikbereich tätig. Er verkaufte damals die ersten Natel C im Wallis. Dealmaker Hubert musste neben Erfolgen aber auch Niederlagen einstecken. So wurde er 2010 an der Generalversammlung putschartig aus dem Verwaltungsrat von Genolier abgewählt. Hubert gewann den Machtkampf und kehrte kurze Zeit später in das Gremium und an die Firmenspitze zurück. Zusammen mit Geschäftspartner Michel Reybier hält Hubert gut 77 Prozent der Aevis-Aktien. Er ist verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt in der Nähe von Sion (VS). Laut «Bilanz»-Ranking belegt der Selfmade-Man mit 425 Millionen Franken (2016) den 207. Platz der 300 reichsten Schweizer.