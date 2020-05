Chefwechsel, Machtballung, Hackerangriff, unhaltbare Finanzziele: Bei Stadler ist manches ausser Kontrolle geraten

In gut geführten Firmen läuft eine geordnete Regelung der Nachfolge an der Spitze idealerweise so ab: Über eine geraume Zeit wird ein neuer Mann oder eine neue Frau intern aufgebaut, oder es wird eine adäquate Person extern gesucht – und rechtzeitig gefunden. Zudem steht für unvorhergesehene Entwicklungen ein passender Stellvertreter bereit, der im Notfall zumindest interimistisch einspringen kann. Zum Beispiel, wenn der Chef wegen Unfall oder Krankheit ausfällt, oder, wie bei Stadler geschehen, abrupt den Hut nimmt. Oder nehmen muss. Konzernchef Thomas Ahlburg ist gegangen, aber behelfsmässig springt nicht sein Stellvertreter in die Bresche, sondern der Patron persönlich: Peter Spuhler, exekutiver Verwaltungsratspräsident, dominierender Hauptaktionär und früherer CEO während drei Jahrzehnten. Der Finanzchef bleibt Stellvertreter Warum wird die operative Führung nicht Ahlburgs Stellvertreter übertragen? Die naheliegende Erklärung ist fehlende Eignung. Der Stellvertreter heisst Raphael Widmer und ist Finanzchef. Er ist ein Mann der Zahlen und weder im Verkauf noch in der Produktion zu Hause, also nicht aus jenem Metall geschmiedet, aus dem Stadler seine Züge baut. Zudem ist Widmer, von ABB gekommen, erst seit gut drei Jahren bei Stadler im Amt. Dagegen war Ahlburg intern sechs Jahre aufgebaut worden, zunächst als Leiter des grössten Werks am Hauptsitz in Bussnang und dann drei Jahre zusätzlich als Vize Spuhlers, bevor dieser ihn Anfang 2018 auf den Chefsessel setzte. Die Marge steht noch stärker unter Druck Hinzu kommt, dass Widmer gegenwärtig als Finanzchef besonders gefordert ist: Wegen der Coronapandemie fliesst weniger Geld in die Kasse. Abnahmen und Auslieferungen verzögern sich, Umsätze werden in die Zukunft verschoben, Serviceleistungen wegen Drosselungen im öffentlichen Verkehr weniger nachgefragt, die ohnehin belastete Marge steht noch stärker unter Druck. Über all das ist Stadler wegen Corona die Kontrolle ein Stück weit entglitten. Die Finanzziele, die schon vergangenes Jahr verpasst wurden, sind 2020 erneut nicht mehr haltbar, der Aktienkurs zeigt nach unten.

Spuhlers ureigenes Interesse Dass Spuhler Stadler nun vor­­läufig in Personalunion führt, muss dem Unternehmen nicht per se zum Nachteil gereichen. Niemand kennt das Unternehmen besser als der Patron. 1989 hatte er es mit 18 Mitarbeitenden gekauft, für 4,5 Millionen Franken. Und über die Jahre und Jahrzehnte hat Spuhler die Firma zu einem führenden Schienenfahrzeughersteller in Europa aufgebaut, der mit nunmehr über 10'000 Mitarbeitenden auch nach Afrika, Amerika und, nach einigen vergeblichen Anläufen, nach Asien vorgestossen ist. Zudem hat Spuhler als Grossaktionär ein ureigenes Interesse am Wohlergehen der Firma. Spuhler kontrolliert Spuhler, und das gleich doppelt Doch die Machtkonzentration birgt Risiken. Als Konzernchef ist Spuhler der operative Lenker. Beaufsichtigt wird er vom Verwaltungsrat, den Spuhler präsidiert. Der Verwaltungsrat wiederum legt der Generalversammlung Rechenschaft ab, die von Spuhler mit seinem Aktienanteil von 39,9 Prozent (per Ende 2019) beherrscht wird. Die deutsche RAG-Stiftung, mit 10 Prozent zweitgrösste Aktionärin, scheint eine passive Rolle zu spielen. Weitere institutionelle und vor allem aktivistische Investoren, die 3 Prozent oder mehr kontrollieren, sind keine bekannt. Der Patron sitzt am längeren Hebel Damit sind Grundsätze der Corporate Governance, der guten Unternehmensführung, ausser Kraft gesetzt. Grundsätze der checks and balances zum Beispiel, wonach die Verantwortung und die Aufsicht auf verschiedene Köpfe verteilt sein sollten. Man mag nun einwenden, im Verwaltungsrat sei Spuhler, obwohl Präsident, nur eines von acht Mitgliedern, und seine Kolleginnen und Kollegen würden ihm genau auf die Finger schauen. Das ist auch ihre Aufgabe. Nur: Wenn beispielsweise Differenzen bezüglich strategischer Entscheide aufkommen und es wirklich hart auf hart kommt, dann sitzt Spuhler dank seiner Machtfülle am längeren Hebel. Ein Interner? Oder doch eine externe Lösung? Stadler ist deshalb gefordert, die Nachfolge an der Konzernspitze sorgfältig, aber dennoch zügig zu regeln. Auch könnte es sinnvoll sein, über die Bücher zu gehen in der Frage der Stellvertretung. Diese war früher die Aufgabe von Peter Jenelten. Einen wie ihn hätte man sich als Übergangs-CEO vorstellen können. Der Vertriebschef war 19 Jahre an Bord Stadlers, bis er vor einem Jahr in Spuhlers Privatholding wechselte und sein Amt an Ansgar Brockmeyer übergab. Ob dieser als Stadler-Frischling oder ein anderes Mitglied der Konzernleitung für noch höhere Weihen in Frage kommt, muss der Verwaltungsrat unter Präsident Spuhler beurteilen. Und andernfalls eine gestandene Person von aussen verpflichten, die unter Spuhler Chef spielen möchte. Viele Themenfelder zu beackern Im Herbst 2017, als Stadler die Ernennung Ahlburgs zum CEO per Anfang 2018 ankündigte, sagte Peter Spuhler im Interview mit dieser Zeitung:

Als Unternehmer fällt es einem immer schwer, ein Kind, das man 30 Jahre gehegt und gepflegt hat, teilweise in neue Hände zu geben. Ein verantwortungsvoller Unternehmer muss diese Herausforderung aber frühzeitig angehen.

Und Thomas Ahlburg sekundierte:

Ich bin angekommen, wo ich sein möchte.