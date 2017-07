Clariant sei Teil der wettbewerbsrechtlichen Untersuchung der Europäischen Kommission betreffend den Beschaffungsmarkt für Ethylen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Das Unternehmen unterstütze die zuständige Behörde, heisst es weiter.

Weitere Angaben oder Kommentare macht Clariant in der Meldung nicht. Clariant präsentiert am (morgigen) Donnerstag seine Halbjahresergebnisse. Im Zentrum des Interesses steht auch der Streit um eine Fusion: Die Spezialchemiefirma will sich mit dem US-Konzern Huntsman zusammenschliessen. Ein US-Investor will das aber verhindern.