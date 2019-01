Die Billig-Handy-Linie Coop-Mobile erhält einen neuen Partner. Neukunden telefonieren ab sofort mit Swisscom statt wie bisher mit Salt. Die bisherigen Coop-Mobile-Kunden haben die Wahl. Unternehmen sie nichts, bleiben sie bei Salt, wo Abos beziehungsweise Prepaid-Arrangements automatisch weiterlaufen. Coop will diese Kunden nun zu einem Wechsel bewegen.

Kommunikation wie bei verstrittenen Ex-Partnern

Die Trennung der Detailhändlerin und des Kommunikationsunternehmens erfuhren die Kunden am Mittwochmorgen per SMS. Es ging zu und her, wie bei der Trennung eines Paares, das sich zerstritten hat und bei dem sich die Freunde – oder hier die Kunden – entscheiden müssen, zu wem sie gehören.

Beide ehemaligen Partner warben per SMS um die Kunden.