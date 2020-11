Corona-Impfstoff von Moderna erzielt Wirksamkeit on 94,5 Prozent

(gb.) Der US-Pharmakonzern Moderna meldet am Montag positive Resultate aus einer Zwischenanalyse seines Impfstoffes mRNA-1273. Der Stoff erfülle statistische Kriterien mit einer Wirksamkeit von 94,5 Prozent, heisst es in einer Mitteilung. «Dies ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung unseres Impfstoffkandidaten gegen COVID-19», lässt sich CEO Stéphane Bancel zitieren.

Der Moderna-Impfstoff befindet sich in der dritten Phase der Zulassung und wird derzeit von der Schweizerischen Heilmittelbehörde Swissmedic geprüft. Er soll gemäss Mitteilung nicht wie zu Beginn angenommen nur sieben Tage, sondern einen ganzen Monat bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden können. Dies würde eine schnelle Verteilung begünstigen.

Moderna hatte das Gesuch für die Zulassung seines Impfstoffes bei Swissmedic vergangene Woche eingereicht. Um das Verfahren zu beschleunigen, wurden jedoch bereits vor Einreichen des Gesuchs Daten durch Swissmedic geprüft. Der Bundesrat hatte bereits im Sommer einen Vertrag mit Moderna abgeschlossen und 4,5 Millionen Impfdosen reserviert. Der Impfstoff von Moderna soll teilweise in den Lonza-Werken in Visp produziert werden.