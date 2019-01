«Unser zukünftiger Erfolg hängt nicht allein von Panalpina ab», sagt Jens Björn Andersen, Chef des dänischen Logistikkonzerns DSV, dem der Kauf des Schweizer Konkurrenten immerhin vier Milliarden Franken wert wäre.

Doch ganz so locker, wie sich Andersen zehn Tage nach der Unterbreitung einer unverbindlichen Übernahmeofferte an den Panalpina-Verwaltungsrat auf seiner Promotions-Tour in der Schweiz gerade zu geben versucht, kann der Manager eigentlich gar nicht sein. Übernahmen stehen schliesslich weit oben im Pflichtenheft des CEO. Denn diese bilden sozusagen die DNA der Gesellschaft, die 1976 aus einem Zusammenschluss von zehn dänischen Transportunternehmen hervorgegangen war.

Seit dem Börsengang im Jahr 1987 hat DSV fünf Akquisitionen getätigt. Darunter den Kauf der dänischen DFDS Dan Transport, der Frachtdivision der dänischen Reederei DFDS, die rund viermal grösser war als die damalige DSV selber. Die Transaktion war der Katalysator für den Aufstieg von DSV in den Club führender globaler Logistikdienstleister.