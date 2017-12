«Ab dem 1. Juni 2018 wird von den zwei bislang bestehenden Optionen, UberX und UberPop, nur noch die Option UberX angeboten werden», schreibt der US-Konzern heute in einer Mitteilung. Damit werde auf den vielfachen Wunsch von Pop-Fahrern aus der Stadt Basel reagiert. Mit einer ählichen Begründung wurde der Dienst bereits in Zürich zurückgezogen. Nach Zürich, Genf und Lausanne ist Basel damit die letzte Stadt, in der das Geschäft mit unlizenzierten Fahrern aufgegeben wird.

Uber ist in Basel für seinen Amateurfahrer-Dienst mehrfach in Bedrängnis geraten. Die SP und die Grünen haben im September entsprechende Interpellationen eingereicht. Die bz hat im Oktober aufgedeckt, dass vermutlich weit mehr Pop-Fahrer auf Basels Strassen unterwegs sind als offiziell kommuniziert. Auf Basis einer von Taxifahrern geführten Liste mutmasslicher Uber-Fahrer wurden 577 verschiedene Kontrollschilder identifiziert.

Bereits im Februar wurde bekannt, dass Taxifahrer ihre Amateur-Konkurrenz bei der Heuwaage eingekreist und verbal angegriffen haben sollen. Die Polizei bestätigte den Vorfall nicht.

Auch die Baselbieter Staatsanwaltschaft erhöhte den Druck auf den Anbieter: Im November wurde ein Fahrer zu einer bedingten Busse von 500 Franken sowie einer bedingten Strafe von 60 Tagessätzen zu je 70 Franken verurteilt worden. Der Einzelrichter taxierte die Uber-Fahrten angesichts der Einnahmen und der Kosten als unzulässig, da der Mann weder eine Bewilligung für gewerbsmässige Personentransporte noch eine Taxibewilligung hatte. Zudem fehlte dem Auto ein Fahrtenschreiber. (huf)