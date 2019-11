Das sind die drei Hauptgewinner des Börsenbooms

Der Boom an den Finanzmärkten hat viele Gewinner. Zu ihnen gehören erfreulicherweise auch die Schweizer Pensionskassen. Im Durchschnitt legen sie knapp 30 Prozent des Vorsorgevermögens in Aktien an. Mit diesem Anteil haben die Kassen bis Ende Oktober eine durchschnittliche Gesamtrendite von etwas mehr als 9 Prozent erwirtschaftet, weiss Alexander Schenk von der Bank Pictet.

Die Bank zeichnet die Renditen der Pensionskassen seit 1985 anhand von verschiedenen sogenannten BVG-Indices nach. Schenk bezeichnet den diesjährigen Zwischenstand als «sehr erfreulich». Nicht nur Aktien haben zur Vermehrung der Vorsorgevermögen beigetragen, sondern auch Obligationen.

Zwar sind im Jahresverlauf die langfristigen Zinsen auch in der Schweiz kräftig gesunken, dafür aber die Kurse der Obligationen gestiegen. Bis Ende Oktober lag die durchschnittliche Gesamtrendite eines Schweizer Obligationenportefeuilles bei rund 3,4 Prozent.

Deutlicher Anstieg beim Deckungsgrad der Pensionskassen

Schenk schätzt, dass der durchschnittliche Deckungsgrad der Kassen privatrechtlicher Arbeitgeber inzwischen bei gut 115 Prozent angelangt ist. Der Wert gibt Auskunft darüber, wie viel Kapital eine Kasse zur Deckung ihrer gesamten, in der Zukunft liegenden Leistungen zur Verfügung hat. In der Finanzkrise war der Wert unter 100 Prozent gefallen.

Als Käufer am hiesigen Aktienmarkt treten die Pensionskassen angesichts ihrer bereits hohen Bestände aber relativ wenig in Erscheinung. Auch die Privatanleger spielen eine eher untergeordnete Rolle. Zwar zeigt die Statistik der Schweizerischen Nationalbank, dass 2017 rund 13 Prozent aller Forderungen Privater Haushalte in der Schweiz (2560 Milliarden Franken) in Aktien investiert waren.