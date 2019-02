Swisscom bietet mit diesem neuen Abo fast unlimitiertes Roaming an. Konkret kann der Kunde in Europa unlimitiert telefonieren sowie für 40 GB pro Monat in Europa surfen (Daten-Roaming nutzen). Allerdings: Wenn der Kunde 40 GB in einem Monat übertragen hat, wird der Internet-Zugang auf eine sehr langsame Geschwindigkeit von 128 Kbit/s gedrosselt.