«Das Tempo der Erholung wird nicht so hoch sein»: Nationalbank-Vize erklärt, warum der Weg aus der Krise steinig ist

Wer garantiert, dass eine einmalige Zusatzzahlung tatsächlich einmalig bliebe? In dem Moment, wo man auf solche Begehrlichkeiten eingeht, stellt man die Unabhängigkeit der Geldpolitik in Frage.

Wir haben ein sehr gutes System der Gewinnverteilung. Es ist weltweit einzigartig: Das Gesetz schreibt uns eine Verstetigung der Gewinnverteilung vor. Im Normalfall schütten wir also jedes Jahr gleich viel Geld aus. Das macht die Budgetierung für Bund und Kantone einfacher und erhöht deren Planungssicherheit: Die Höhe der Gewinnausschüttung wird in einer fünfjährigen Vereinbarung mit dem Bund festgelegt. Massgebend ist das Ertragspotenzial und die vorhandene Ausschüttungsreserve.

Wenn Sie zurzeit Zeitung lesen, finden Sie fast täglich neue Ideen, wohin die Nationalbank-Milliarden fliessen sollen. In die AHV, in die Arbeitslosenversicherung, in die Pensionskassen... Haben Sie den Überblick noch?

Wie gross ist die Gefahr, dass die Schweiz in eine Deflation hinein läuft, also sinkende Preise hat?

Fritz Zurbrügg wurde 1960 in Zürich geboren. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern, wo er auch promovierte. Von 1992 bis 1994 arbeitete er als Ökonom in der Afrika-Abteilung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. 2010 wurde er Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung. Nur gut zwei Jahre später der Sprung in die Nationalbank: SNB-Präsident Philipp Hildebrand war zurückgetreten, der Bundesrat wählte Zurbrügg als eines der drei Direktoriumsmitglieder und bestimmte Thomas Jordan zum Präsidenten. Seit 2015 ist Zurbrügg Vizepräsident. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Die Konjunktur können Sie mit den tiefen Zinsen nicht ankurbeln. Stattdessen fliesst das Geld in die Immobilien- und Aktienmärkte.

Die Zinssätze sind schon seit Jahren sehr tief, und zwar weltweit. Das hat zum Teil strukturelle Gründe: Unsere alternde Gesellschaft spart mehr, die Produktivität sinkt, was zu tieferen Investitionen führt. Die aktuelle Krise bringt zusätzlichen Druck auf die Zinsen. Sie haben recht: Tiefe Zinsen haben Nebenwirkungen. Die Nachfrage nach Immobilien war deswegen in den vergangenen Jahren vergleichsweise hoch. Wir sind uns dieser Nebenwirkungen bewusst und haben wiederholt auf mögliche Risiken am Immobilienmarkt hingewiesen und auch Massnahmen ergriffen. Dass die Covid-Krise die Risiken am Immobilienmarkt weiter erhöht, erwarten wir unmittelbar nicht.

Die Schweiz kennt seit längerem Negativzinsen, nun könnte es bald auch in den USA so weit sein. Müsste die SNB dann den Satz von Minus 0,75 Prozent nochmals senken?

Allfällige Entwicklungen im Ausland fliessen natürlich in unsere Lagebeurteilung ein; die nächste steht Mitte Juni an. Wenn andere Zentralbanken die Sätze senken, stellt sich die Frage: Was bedeutet das für die Schweiz? Grundsätzlich haben wir noch Spielraum sowohl bei der Bilanz als auch bei den Zinssätzen.